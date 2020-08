A Calimera è sfida a due tra l’uscente De Vito e Gianluca Tommasi che compatta il centrodestra

Si torna al voto al termine della naturale scadenza elettorale anche nell’importante comune griko di Calimera. A contendersi lo scranno più alto del palazzo di città che si affaccia sulla bellissima Piazza del Sole la sindaca uscente Francesca de Vito e l’ingegnere 49enne Gianluca Tommasi.

Anche se la competizione risulta essere trasversale a tutti gli schieramenti della politica tradizionale, non si sbaglia se si dice che la lista Buongiorno Calimera che sostiene il primo cittadino uscente mette radici nel centrosinistra, mentre la lista Calimera Adesso che supporta il suo sfidante è ancorata saldamente nel recinto del centrodestra. Un centrodestra che si ricompatta dopo anni di fibrillazione e che vede come unico assente Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Puglia Popolare, candidato alle elezioni regionali con la lista Italia in Comune a sostegno di Michele Emiliano ed impegnato con suoi uomini a sostenere la riconferma di Francesca de Vito.

Nel centrodestra, come dicevamo, tornano a correre compatti gli ex assessori Leo Palumbo e Giuseppe Mattei che annoverano nella stessa squadra Antonella Bray, moglie dell’ex assessore Maurizio Conversano. Della partita anche Brizio Maggiore.

Lista Buongiorno Calimera per Francesca De Vito sindaco

Questi i candidati della lista Buongiorno Calimera a sostegno della sindaca uscente Francesca de Vito: Roberto Antonio detto Robertino Bruno, Annaviola Chironi, Elisabetta Civino, Antonio De Luca, Antonio Greco, Maria Rosaria detta Rosy Marangio, Antonio Montinaro, Nicola Antonio detto Nico Palma, Virginia Panese, Maria Letizia Sergio, Emanuele Silio, Gilberto Antonio Tommasi.

Lista Calimera Adesso per Gianluca Tommasi sindaco

Questi i candidati della lista Calimera Adesso a sostegno del candidato a sindaco Gianluca Tommasi: Andrea Aprile, Antonella Bray, Antonella Campanelli, Immacolata Alessia Cazzato, Brizio Maggiore, Francesco marra, Luigi Roberto Marra, Giuseppe Mattei, Vito Montinaro, Panteleo Giuseppe detto Leo Palumbo, Anna Tommasi, Maria Dolores Tommasi.