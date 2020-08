Casarano, quattro i candidati in corsa per il dopo Stefàno

Sono quattro i candidati pronti a correre per la fascia di primo cittadino della città di Casarano. Le dimissioni rassegnate dal sindaco uscente Gianni Stefàno – pronto a correre alle elezioni regionali al fianco di Raffaele Fitto – hanno dato il via libera alle elezioni del 20 e 21 settembre, che vedranno quattro contendenti alla poltrona più alta di Palazzo dei Domenicani.

Dopo il tira e molla delle scorse settimane, il centrosinistra si specchia in Antonella Barlabà, avvocato 50enne su cui convergono le aspettative del PD dopo il ritiro di Laura Pizzileo, protagonista del passo indietro che a pochi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle liste aveva lasciato vacante lo scranno di candidato sindaco del centrosinistra. Sarà un’unica lista recante il simbolo Dem a sostenere Barlabà, dopo l’appoggio che il movimento Orgoglio Casarano – alle comunali del 2017 accanto al PD nel sostenere il candidato Mauro Memmi – ha garantito a Fedele Coluccia, secondo candidato in lizza per le imminenti amministrative. Saranno tre le liste a favore del candidato centrista: Puglia Popolare, Coluccia Sindaco e la già menzionata Orgoglio Casarano.

Sono, invece, affidate al vicesindaco uscente, Ottavio De Nuzzo, le ambizioni del centrodestra. Cinque le liste a supporto del geometra 55enne: tra queste “La città in comune” con capolista Gianni Stefàno, pronto ad azionare il paracadute nel caso di esclusione dal Palazzo di Regione.

Corre in solitaria anche il Movimento 5 stelle con la 36enne Marzia Maria Ferraro. Nella sua lista 12 i candidati, tra cui Attilio De Marco, consigliere comunale uscente del partito democratico.

Tutte le liste in corsa

Antonella Barlabà: Gabriele Caputo, Marco Astore, Maria Bellante, Giuseppe Antonio Coletta, Vera Fabiola De Matteis, Virna De Virgilio, Mariangela Muscella, Marco Nuzzo, Sara Paola Rainò, Concetta Sabato, Roberto Fortunato Schiavano, Valentina Schito, Ottavio (detto Roberto) Scorrano, Deborah Sponziello, Sergio Stefàno e Simona Torsello.

Liste a sostegno di Fedele Coluccia

–Lista “Fedele Coluccia sindaco” : Manuela Coluccia, Manuela Trianni, Alessandro Paolo, Anna Maria Nuzzo, Marcello Romano, Marco Mastroleo, Sarah De Carlo, Adriana Toma, Roberta Fracasso, Graziano Piccinno, Sonia Maggio, Lucia Elena De Rosa, Luciana Negro, Annalisa Toma, Massimo D’Aquino e Mattia Pedone.

–Lista “Orgoglio Casarano”: Umberto Totaro, Alessandra Bartolomeo, Lucia Bevilacqua, Tanyia Deborah Carbone, Federica Corsano, Adriano Fersini, Danilo Giannandrea, Cosimo Antonio Panico, Giuseppe Panico, Vincenzo Papadia, Andra Sarcinella, Maria Luce Scappaldi, Sofia Signorile, Silvia Toma, Erika Torsello e Michela Rita Papapaleo.

–Lista “Puglia Popolare Casarano”: Adamo Antonio Fracasso, Attilio De Marco, Samatha Alpi, Francesco Calò, Consuelo Francesca Casciaro, Antonio Cialdini, Alessandro De Vito, Veronica Malagnino, Melania Mangione, Mirella Margarito, Marco Polo, Pierluigi Tumolo, Giovanni Vincenti, Giuseppe Bortone, Vanessa Paiano e Pierluigi Leonardo.

Liste a sostegno di Ottavio De Nuzzo

Lista “La città in comune”: Gianni Stefàno , Alberto Vizzino, Alessandro Antonaci, Fabiola Casarano, Giulia De Lentinis, Giovanni (detto Gianni) Ferrari, Chiara Boccadamo, Emanuele Antonio Casto, Mattia Antonello Chezza, Daniele Conte, Davide Fattizzo, Elisa Garofalo, Luca Memmi, Ilaria Maria Petracca, Cristina Primiceri e Francesco Paolo Toma.

Lista “Ottavio De Nuzzo sindaco”: Daniele Gatto , Rosi Agnese Scarangella, Antonio Tommaso Torsello, Simonetta Cavalera, Emanuele D’Aquino, Ottavio Paolo De Luca, Alessandro De Marco, Gianni De Mastrangelo, Alessandra Ferilli, Valentina Giorgino, Marianna Lubello, Barbara Anna Lucia Perrone, Chiara Piscopiello, Valentino Francesco Reho, Tiberio Tarantino e Tommaso Toma

Lista “Fratelli d’Italia” : Laura Parrotta, Gianluca Vitantonio Musca e Francesca Pirri (in Romano), Giacomo Bellomo, Giampiero Paolo Marrella, Roberto Albano, Rocco Donato Amato, Samuel Aradeo, Fabio Casciaro, Marco Ciurlia, Gabriele D’Aquino, Rossella Ferilli, Yvette Rosaria Longo, Stefania Palma, Andrea Pizzileo e Simonetta Stefàno.

Lista “Casarano insieme”: Emanuele Legittimo , Antonella Laura Ciurlia, Grazia De Masi, Francesco De Vita, Giorgio Fortunato, Ippazio Antonio (detto Pazio) Leggio, Luisa Miraglia, Massimo Antonio Morieri, Luca Antonio Orsini, Tamara Pacella, Carmela Rita (detta Carmelita) Pasca, Francesca Piscopo, Mariangela Simone, Elisabetta Spinelli, Salvatore (detto Toti) Stomeo e Davide Toma.

Lista “L’altra Italia”: Gugliemo De Santis, Ada Branca, Giuseppe Daniele, Silvia D’Aquino, Gianni De Priori, Anna Martina, Anna Rita Parata, Sonia Romano, Felicetta Tartaglia, Attilio Elia, Damiano Cosimo Cartelli, Nicole Sharon Spinzi, Antonella Parata, Pasquale De Cataldis.

Lista a sostegno di Marzia Maria Ferraro (M5S)

Fabrizio Puce, Michela Angela Lupo, Antonia Pagano, Alessandro Medello, Silvia Sabella, Rocco Fernando Protopapa, Annalisa Urso, Luca Sarcinella, Marcello Serravezza, Nicholas Spiri, Antonio Garofalo, Massimo Leggio.