Cursi, alle comunali tutto come cinque anni fa: si rinnova la sfida tra Melcore e Chilla

Alle elezioni amministrative di fine mese a Cursi sarà tutto come nel 2014. A seguito della sconfitta maturata nelle precedenti comunali, il capogruppo d’opposizione Luigi Chilla sfida ancora il sindaco attuale, Antonio Melcore, che tenta il bis ricandidandosi per l’eventuale secondo mandato consecutivo.

Il 51enne Melcore si candida per la seconda volta alla guida della città restando al vertice della lista “Insieme per Cursi”, quasi completamente riconfermata, per portare a termine gli obiettivi dello scorso mandato. Tra i punti focali il progetto che riguarda l’ex fabbrica di tabacchi di via Santuario, immobile di proprietà del Comune che mira a farne un centro multifunzionale, oltre al parco per bambini che il sindaco uscente vorrebbe creare in sostituzione della discarica tra Cursi e Melpignano.

Ad opporglisi c’è ancora Gino Chilla: l’ingegnere e capogruppo d’opposizione, dopo la netta sconfitta della precedente tornata elettorale, torna a farsi sotto sostenuto dalla lista “Cursi 2019”. Obiettivo della candidatura è – a detta di Chilla – consentire l’istituzione di un profondo rinnovamento del tessuto sociale della città e di una profonda trasformazione sia culturale che politica.

La lista “Insieme per Cursi” – candidato sindaco Antonio Melcore

Francesca Aloisio, Daniele Barone, Emanuela Chilla, Giovanni Epifani, Ilaria Frisullo, Maria Crescenza Iacovazzi, Antonio Macrì, Daniele Rocco Lanzilotto, Massimo Mele, Maria Angela Sergi, Giovanni Agostino Specchia, Andrea Toma

La lista “Cursi 2019”- candidato sindaco Luigi Chilla

Andrea Conoci, Daniela D’Autilia, Giovanni De Giorgi, Daniele De Luca, Ilenia De Luca, Gianluca Donno, Nicola Lanciano, Gabriele Mele, Nunzia Mele, Maurizio Romano, Pietro Verdesca, Ivan Zeppola.