Elezioni comunali, a Diso Coluccia trionfa su Arseni

Gli elettori di Diso hanno scelto come Sindaco Salvatore Coluccia, vicesindaco e assessore dell’amministrazione uscente che ha deciso di raccogliere l’eredità lasciata da Antonella Carrozzo. Con 1377 voti e il 70,58% dei consensi ha avuto la meglio su Alessandro Arseni che raccoglie 574 voti e il 29,42% delle preferenze.

8 i seggi che andranno alla Lista per Diso Marittima, 4 quelli che saranno assegnati alla Lista ‘La Civica in Comune’.

Nel piccolo comune dell’hinterland di Otranto che, con la frazione di Marittima, raggiunge e supera i 3000 abitanti è andata in scena una scoppiettante competizione elettorale che è terminata nel segno della continuità con la precedente esperienza amministrativa.

Corsa a due a Diso

Nella lista di Coluccia, Per Diso Marittima, diversi i volti riconducibili alla passata amministrazione: tra tutti gli ex assessori Giandomenico Letizia Luigi Minonne e Maria Rita Arseni, oltre ai consiglieri Cristina Cerfeda e Fernando Coppola. La squadra è composta da: Luigi Minonne Bertini, Salvatore Nuzzo, Maria Rita Arseni, Vincenzo Muci, Emanuele Minnone, Daniela Nuzzo, Fernando Coppola, Giandomenico Letizia, Cristina Cerfeda, Denise Cerfeda, Rocco Minonne, Giacomo Carrozzo.

In campo con Alessandro Arseni, di professione architetto, la lista La civica in comune, dove, accanto ai volti nuovi, compare Vitale Nuzzo, ex candidato sindaco arrivato terzo nella competizione del 2016. Questi dunque i candidati in campo con Arseni: Filippo Giacomo Rizzo, Giuseppe Accogli, Mirko Arseni, Anna Maria Calzavara, Patrizia Ferraro, Giudo Monosi, Valentina Muci, Fabio Nuzzo, Francesca Nuzzo, Vitale Nuzzo, Rosario Preite, Stefano Surano.