Comincia la ‘festa’ per il Comune di Lecce. Più che altro una sagra paesana

La città vive di rendita da molti anni, nessuno si offenderà se diciamo che l’aria di primavera a Lecce è perduta da tempo, è talmente evidente che nemmeno ci facciamo caso. Tutto sta, quindi, nell’attesa della scadenza della consiliatura con vista sul 2024.

Se una campagna elettorale però si basa solo su auto-proclamazioni o investiture dall’alto allora se la faranno in pochi, pochissimi, sempre meno. La gente è stanca perfino della reazione, e il cambiamento spesso porta con sé sensi di colpa e meccanismi di repulsione, come ampiamente documentato dalle esperienze più recenti. A questo, in aggiunta, non si abbina alcun entusiasmo. Voglia di ripartire e di azzerare tutto, poca, pochissima. Lo smarrimento è tale che la politica di una volta è totalmente smunta, al punto che anche al bar si preferisce parlare d’altro.

Le amministrazioni attuali hanno contribuito alla grande a disegnare questo quadro decadente, le opposizioni politiche e istituzionali non sono degne di nota e il comune sentire non si fa più sentire. Insomma un dramma, a Lecce come altrove certo, ma a Lecce sicuramente.

E poi ci sono loro, quelli lì, sempre gli stessi, ce li ritroviamo ancora, quando dovrebbero essere estinti secondo natura, e invece tentano di dire e di dare non si sa bene che cosa.

Ci vorrebbe un qualcosa di nuovo, una storia divertente, dove tutti si rispecchiano e si vogliono bene, dove la città possa ritrovarsi come territorio e come comunità. Dare un senso al consenso che da solo non è mai sufficente. Ci servirebbe tantissimo, in questa città dalla quale molti ormai preferiscono fuggire