Centrosinistra diviso a Melpignano, Ivan Stomeo in corsa con due sfidanti

Anche i cittadini di Melpignano saranno chiamati alle urne il 20 e 21 settembre per scegliere chi siederà sulla poltrona più alta del Palazzo di città. La partita che si giocherà nel comune della Notte della Taranta è tutt’altro che semplice visto che il centrosinistra questa volta si presenta diviso agli elettori. Ivan Stomeo – che nel 2005 aveva vinto con più del doppio dei voti del suo competitor Luigi Montinaro appoggiato dal consigliere regionale del Pd Sergio Blasi – è alla ricerca del terzo mandato con la lista «Melpignano Civica». Montinaro, che ha avuto un ruolo importante in consiglio nel non far commissariare il Comune, ora ha deciso di giocare con la squadra del primo cittadino che, alle urne, dovrà fare i conti con la sua ex vicesindaca, Valentina Avantaggiato, responsabile marketing di una azienda a capo di «Progetto Comune».

Il terzo candidato e sfidante è Francesco Garrapa, da sempre impegnato all’interno del Meet Up 5 stelle che si presenta con una squadra composta da varie ‘anime’ e personalità.

I Candidati

A Melpignano – uno dei venti comuni salentini chiamati a scegliere da chi farsi governare – la sfida sarà a tre. I Candidati a sostegno di Stomeo sono: Anna Vittoria Sheila Adamuccio, Diego Blasi, Sabina Blasi, Giampiero Cesari, Gianluca Greco, Luigi Montinaro, Daniela Puzzovio, Fabio Rolli, Donato Salamanno, Antonio Sicuro.

I candidati a sostegno di Valentina Avantaggiato: Diego Simone Bavia, Claudia Casarano, Cosimo Colazzo, Elisa De Giorgi, Eleonora Gaetani, Giuseppe Gaetani, Antonio Palma, Cristina Maria Schirinzi, Valentina Treglia, Matteo Turco

I candidati che compongono la squadra di Francesco Garrapa sono Piergiorgio Blasi, Francesco Davide Cesari, Giuliana Coluccio, Benvenuto Dino Ghebbioni, Giovanni Golia, Emilia Marti, Marcella Miglietta, Paola Russo, Donato Santoro, Reves Treglia.