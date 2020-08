A Porto Cesareo è corsa a tre per la successione a Salvatore Albano

È partito a Porto Cesareo il conto alla rovescia per la successione al Sindaco Salvatore Albano.

Nella località rivierasca saranno in tre, il 20 e 21 settembre, a sfidarsi per occupare la poltrona sulla quale si è seduto negli ultimi dieci anni il cardiologo, impossibilitato a ricandidarsi alla carica di primo cittadino in quanto ha svolto due mandati consecutivi, ma che concorrerà alla carica di Consigliere comunale.

A rivaleggiare per lo scranno più importante del palazzo di “Via Vincenzo Petraroli”, saranno Silvia Tarantino, imprenditrice, esponente dell’Amministrazione uscente, attuale vicesindaco e già Presidente del Consiglio Comunale, sostenuta dalla lista “Alleanza Civica”; Anna Paladini, imprenditrice, supportata dalla lista “SìAmo P. Cesareo” e Francesco Schito, Ufficiale di Marina, attualmente consigliere di opposizione e a capo della lista “Cambiare Rotta”.

Saranno poco più di 5.000 i cittadini cesarini chiamati al voto per scegliere chi li governerà per i prossimi cinque anni e per rinnovare il Consiglio Comunale.

I candidati

Tre candidati e, ripetiamo, tre liste a loro sostegno. In quella di Tarantino a scendere in campo saranno: Salvatore Albano, Marco Basile, Ezio Calcagnile, Salvatore Carrino, Pasquale De Monte, Annalucia Falli, Barbara Paladini, Andrea Peluso, Anna Peluso, Tania Piccinni, Eugenio Sambati e Gianluca Spagnolo.

Paladini, invece, sarà supportata da Luigi Fanizza, Gabriella Greco, Letizia Durante, Paolo Buttazzo, Giovanna Indirli, Giovanni Scatigna, Gianni Spagnolo, Gessica Greco, Gianluca Colelli, Antonio Falli, Dunya Zahir ed Emanuela Durante.

Anna Seviroli, Barbara Pindinelli, Carmen Chiriatti, Maria Fanizza, Antonio Fanizza, Davode Quatraro, Emanuele Presicce , Massimo Bettani, Paride Muci, Roberto D’Agostino, Stefano My e Stefano Peluso, infine, sosterranno Schito.