San Cassiano, il nuovo sindaco è Oronzo Lazzari

La partita giocata a San Cassiano in questa tornata elettorale che ha visto 16 comuni salentini impegnati con le urne era semplice. Nessun competitor nella corsa alla riconferma per Oronzo Lazzari che si è presentato ai cittadini per chiedere ancora fiducia. L’unico scoglio da superare era il quorum, richiesto quando in campo scende una sola lista. Alle 18.00, i passi verso la fascia tricolore potevano essere conclusi: si era recato alle urne il 48% dei votanti. Lazzari, agronomo, raccoglie il testimone lasciato dal primo cittadino uscente Gabriele Petracca che nel 2017 aveva ottenuto la riconferma, battendo, scheda per scheda, voto per voto, Maurizio Pedone.

I cittadini avevano scelto la continuità e lo hanno fatto ancora permettendo al vicesindaco – che era sceso in campo con la lista “Insieme Per San Cassiano” – di sedere sulla poltrona più alta del Municipio.

«Sono emozionato, San Cassiano ha sempre dimostrato anche in passato con due liste in competizione un clima molto disteso, sereno e pacato e questo è un fatto importante, perché ci fa presagire qualcosa di buono. Agiremo in continuità con il lavoro svolto finora. Ci attiveremo per portare a compimento tutte le opere già avviate e che per varie ragioni non si sono potute completare. Tra le priorità: completare la villa comunale e la piazza di comunità, realizzare il nuovo edificio scolastico» ha dichiarato Lazzari che guiderà San Cassiano per i prossimi cinque anni.