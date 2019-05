Dalla lista di Perrone, al primo comizio in piazza di Salvemini. Gli appuntamenti domenicali dei candidati

Giornate piena oggi per la politica leccese. La prima domenica di maggio, ad esattamente tre settimane dal voto, regala un’agenda ricca di appuntamenti per tutti i candidati a sindaco. Presentazioni di liste e candidati, di programmi e di temi. Il 5 maggio è la giornata in cui da destra a sinistra, passando per i 5 Stelle e i civici, si mette tanta carne a cuocere.

Centrodestra: la nuova sfida di Fitto e la lista di Perrone

Il primo appuntamento è iniziato alle ore 10 quando al Teatro Politeama Raffaele Fitto ha aperto la sua campagna elettorale in vista delle concomitanti elezioni al Parlamento Europeo. Il leader saletino, come noto, è candidato nella lista di Fratelli d’Italia-Sovranisti e Conservatori, stessa casa di appartenenza del candidato sindaco del centrodestra Erio Congedo, anche lui presente.

Ma non solo. Il centrodestra oggi, dopo la presentazione della lista “Sentire Civico” di Messuti, presenterà anche quella “Lecce Città del Mondo”, espressione dell’ex Sindaco Paolo Perrone. I componenti della lista, tra cui spicca il nome dell’ex giovane consigliere Giorgio Pala, si presenteranno all’elettorato alle ore 18 all’Hotel Tiziano. I “big” della coalizione non mancheranno.

La squadra della Lady di Ferro

Nel tardo pomeriggio (ore 19.30), invece, sarà la volta delle quattro liste civiche che supportano la candidatura di Adriana Poli Bortone. I volti in corsa nella lista del candidato "Adriana Poli Bortone Sindaco", Fiamma Tricole, Giovane Lecce ed MPL si presenteranno ufficialmente alla città in Piazza Libertini, angolo via Trinchese, in un comizio che verrà concluso dalla stessa Lady di Ferro.

La giornata della Poli, però, è iniziata molto presto: alle 9.30 l’ex Sindaco si è recata a Spiaggiabella per una serie di incontri organizzati dalla lista Movimento Popolare Leccese, guidata da Antonio Lamosa. Alle 11, invece, il Comitato Cicolella ha ospitato il dibattito sulle problematiche dei vari quartieri.

La prima adunata per Carlo Salvemini

Alle 18.30, invece, è il programma il primo comizio di piazza per il Sindaco uscente Carlo Salvemini. Il candidato della coalizione di centrosinistra, affiancato dal suo vice Alessandro Delli Noci, ha dato appuntamento ai suoi sostenitori a Porta San Biagio, per dare il via agli appuntamenti pubblici che caratterizzeranno la volata finale di questa campagna elettorale.

Il programma di Arturo Baglivo

In mattinata, poi, si è svolta anche la presentazione del programma stilato dal Movimento Cinque Stelle e dal suo candidato Arturo Baglivo. I “grillini” hanno chiamato a raccolta i loro elettori presso la sede del movimento. “Il programma – è stato spiegato – nasce da un continuo confronto con tecnici, cittadini, associazioni, enti e realtà del territorio. Non arriva da una sorda fase di ascolto a fine di spot elettorale. Non è frutto di un copia e incolla“.

I candidati di Sinistra Comune

Infine, a mezzogiorno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei candidati di “Sinistra Comune”, capeggiata dal candidato sindaco Mario Fiorella. La lista progressista ha svelato tutti i suoi nomi presso l’Enogastronomia Povero di via Rubichi, dove il candidato Primo Cittadino ha introdotto la sua squadra di aspiranti consiglieri comunali.

La volata finale della campagna elettorale è così entrata nel vivo.