Elezioni, affluenza nel Salento al 14,34%: alta solo nei comuni chiamati al voto

Sulla campagna elettorale è calato il sipario con i «comizi di chiusura», anche se qualcuno ha voluto abbandonare il tradizionale discorso dal ‘pulpito’ per regalare ai sostenitori vere e proprie feste con tanto di concerti e dj-set.

Ora la parola passa agli elettori che potranno votare dalle 7.00 alle 23.00 per scegliere i candidati italiani che ‘voleranno’ a Bruxelles, ma anche i nomi dei primi cittadini che siederanno sulle poltrone più importanti dei Palazzi di città. In attesa di conoscere i risultati, si cerca di capire qualcosa guardando l’affluenza.

Alle 12.00 – secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno – si ferma al 16,28%, in linea con il 2014.

Simile anche il risultato della Puglia. 11,60% contro l’11,65 della tornata precedente. Idem la provincia di Lecce: 14,34.

Inutile dire che i comuni dove si registra maggiore affluenza sono quelli chiamati al cambiamento.

29 in Salento, tra cui Copertino che supera i 15mila abitanti e Lecce, dove la sfida è particolarmente sentita. Adriana Poli Bortone, candidata delle civiche del centrodestra ha votato 10.30 al Liceo Virgilio a Lecce. Saverio Congedo, invece, si è presentato Liceo Scientifico “Giulietta Banzi Bazoli”, in piazza Palio, quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.30. Carlo Salvemini, invece, ha votato

Si sono recati alle urne anche Arturo Baglivo, in corsa con il Movimento Cinque Stelle e il magistrato Mario Fiorella. Entrambi hanno votato al “Quinto Ennio”

Capitolo Europee

Per quanto riguarda le Europee, invece, sono 12 i candidati salentini in corsa per un seggio della circoscrizione Italia Meridionale che comprende Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo. Se nella lista del Movimento 5 stelle non compare nessun salentino (c’è Chiara Maria Gemma, Rosa D’Amato e Franca Pulpito). Tra le fila della Lega in corsa c’è Andrea Caroppo, ex segretario regionale.

Il Partito democratico, invece, ha scelto di puntare sul sindaco di Melpignano Ivan Stomeo. Forza Italia, invece, scommette su Filomena D’Antini. Raffaele Fitto, mister preferenze nella scorsa tornata elettorale è sceso in campo indossando la maglia di Fratelli d’Italia, guidata dalla leader Giorgia Meloni. Scorrendo i nomi figurano altri candidati salentini: la leccese Claudia Eleonora Stomeo, candidata con “+Europa”, Crocifisso Aloisi con Europa Verde, Felice Lecciso nella lista di CasaPound. E ancora Roberto Pano (Partito Comunista), Giuseppe Morelli (Popolari per l’Italia), Maria Cristina De Pascalis e Carlo Barbano (Popolo della Famiglia).