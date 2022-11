Elezioni provinciali, sindaci e consiglieri del Salento scelgono il Presidente tra Minerva e Sperti

Nel più assoluto silenzio elettorale, si sono aperti i seggi per l’elezione del Presidente della Provincia di Lecce. Certo, parliamo ormai di un Ente di secondo livello, ma “Palazzo dei Celestini” è pur sempre al centro di tante dinamiche che riguardano lo sviluppo del territorio. Evidentemente, i partiti e i candidati hanno scelto di mantenere un profilo basso…

A contendersi lo scranno più importante sono l’uscente Stefano Minerva, Sindaco di Gallipoli, espressione del centrosinistra salentino e Michele Sperti, Primo Cittadino di Miggiano, volto in ascesa del centrodestra locale.

Chi vota

Sono chiamati a esprimere la propria preferenza in quasi 1.300 tra consiglieri comunali e sindaci di 92 comuni della provincia. Non parteciperanno alle votazioni gli amministratori di Neviano, Otranto, Squinzano e Vernole, in quanto comuni commissariati.

Il voto ponderato

Uno non vale uno nel voto per l’elezione del Presidente, poiché vige la regola del cosiddetto voto ponderato, ovvero hanno maggior peso le schede provenienti dai comuni con una popolazione compresa tra i 30mila e i 100mila abitanti. Poi, a ruota, quelli tra i 30mila e 10mila, poi quelli tra 10mila e 5.000, quelli tra 5.000 e i 3.000 e, infine, quelli sotto i 3.000.

È proprio questo sistema che spariglia ogni facile previsione e rende più incerta la competizione.

Dove si vota

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di oggi dalle 8.00 alle 20.00 nei due seggi che sono stati allestiti presso la Sala Consiliare e la Sala delle Commissioni Consiliari al 2° piano di Palazzo dei Celestini in Via Umberto I a Lecce.