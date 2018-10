Urne aperte a palazzo dei Celestini, questa sera il nome del successore di Antonio Gabellone

Nel giorno in cui la provincia di Lecce conosce il nuovo prefetto, nello stesso storico palazzo nel cuore della città, si attende un nuovo inquilino.

È il giorno delle elezioni provinciali, non soltanto per Lecce, ma anche per Brindisi e Taranto.

A palazzo dei Celestini, urne aperte dalle 8 di questa mattina. Si chiuderanno alle 22.

Due i seggi costituiti presso la sala consiliare e la sala delle commissioni consiliari della Provincia, al 2° piano.

Si ricorda che in base alla Riforma sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Lecce, mentre sono eleggibili alla carica di Presidente i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

A contendersela sono per il centrodestra Gianni Marra, sindaco di Squinzano, e per il centrosinistra Stefano Minerva, primo cittadino di Gallipoli.

L’elezione del presidente avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ovvero calcolato sulla base di un indice (l’indice di ponderazione) che rappresenta sostanzialmente il “peso del voto” di ciascun elettore. Sì perché i Comuni più popolosi ‘pesano’ di più nelle scelte di quelli più piccoli.

Ora non resta che attendere. L’era Gabellone è terminata e per conoscere il suo successore è questione di ore.