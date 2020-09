«Abbiamo diritto ad una Puglia coraggiosa e ambiziosa», le proposte di Anna Rita Perrone per il Consiglio Regionale

Entra nel vivo la campagna elettorale che il 20 e 21 settembre chiamerà i pugliesi a scegliere il loro governatore ed i componenti del Consiglio Regionale. Anna Rita Perrone, avvocato con la passione per la politica (è assessore nella Giunta del comune salentino di San Donato di Lecce), madre di tre figli, è nel pieno del suo impegno elettorale per spiegare a tutti i cittadini i punti salienti del programma per i quali si batterà se sarà eletta nell’importante consesso regionale, sede di discussione e di dibattito di tutte le proposte che sono necessarie a rilanciare la Puglia.

«Credo da sempre che il compito della politica sia quello di coltivare i valori dell’ascolto, della legalità e del rispetto reciproco, per offrire al cittadino un servizio competente e vicino alle sue reali esigenze. Abbiamo il diritto e il dovere di ritrovare la fiducia nelle persone che incarnano la classe politica, ma anche l’inclinazione a dialogare in maniera serena, perché è l’unico modo per poter trovare soluzioni con competenza e approfondimento, tramutando le problematiche in opportunità. Per questo ho deciso di intraprendere una nuova sfida, quella delle elezioni regionali, candidandomi al Consiglio della Regione Puglia, a sostegno di Michele Emiliano Presidente».

Si avvicina il momento delle scelte che avranno ripercussioni decisive per i prossimi 5 anni. Scegliere il presidente che più e meglio può rispondere alle esigenze dei cittadini e dare la preferenza a chi ritiene che la politica non sia un mestiere ma un impegno civico e civile è fondamentale.

Anna Rita Perrone è candidata nelle liste del Partito Democratico che sogna una Puglia coraggiosa e ambiziosa, «una terra che guardi al futuro, conciliando in modo intelligente tradizione e innovazione».

Cultura e Turismo sono stati soprattutto i settori in cui il Pd, negli ultimi cinque anni, attraverso i suoi rappresentanti in Giunta e in Consiglio, ha scelto di puntare «riuscendo a raggiungere risultati straordinari, facendo conoscere la nostra regione nel mondo e usando questo come driver fondamentale di sviluppo e occupazione».

Ma i prossimi cinque anni saranno determinanti per dare radici più salde ai provvedimenti presi. Non ci sono scorciatoie lungo la strada complessa della crescita e dello sviluppo se non nella testa di chi fa finta di non sapere che costruire è sempre più difficile che distruggere. Solo chi fa può sbagliare e ammettere i propri errori è un esercizio che bisogna fare per rispetto agli elettori nella consapevolezza che se da 15 anni i pugliesi hanno premiato il centrosinistra e certamente lo faranno anche nel prossimo quinquennio con Michele Emiliano Presidente significa che hanno perfettamente compreso dove sta la visione di un futuro migliore e condiviso e dove si fermano invece le sterili parole.

«Intendiamo sostenere la filiera del mercato culturale in Puglia e incoraggiare la nascita di ogni forma di offerta artistica. Ridare dignità e valore alla creatività è essenziale per immaginare la ripartenza dopo la crisi. Lavoreremo per dare una centralità ancora maggiore ai dipendenti del settore culturale, dai musei al mondo dello spettacolo, passando per tutti gli altri luoghi e non luoghi della nostra regione che nutrono e ispirano le menti dei Pugliesi e dei visitatori che accogliamo ogni anno. Ci impegneremo affinché i giovani che intendono restare in Puglia o tornarci dopo un’esperienza formativa o professionale vissuta altrove possano scegliere liberamente questa strada, senza il timore che un percorso così avviato possa dare scarse garanzie in futuro».

