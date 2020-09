«Per un Salento protagonista», Luigi Mazzei e le sfide da affrontare nella Puglia che verrà

Nel giorno in cui si farà abbracciare dalla sua Calimera presentando ai concittadini, dopo aver girato in lungo e in largo il Salento, la candidatura al Consiglio Regionale della Puglia per le elezioni del 20 e 21 settembre con la Lista Italia in Comune per Michele Emiliano presidente, Luigi Mazzei non perde occasione per rilanciare quello che è il programma elettorale che lo accompagnerà in Via Gentile in caso di elezione.

Un ritorno a dire il vero, visto che Mazzei è stato già consigliere regionale della Puglia dal 2014 al 2015, in un anno particolarmente impegnativo dal punto di vista politico che lo ha visto in prima linea in tante battaglie finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei pugliesi.

«Il Salento protagonista». Questo lo slogan scelto da Luigi Mazzei per testimoniare insieme all’impegno anche l’amore per il territorio, un sentimento che negli anni scorsi lo ha portato a ricoprire il ruolo di direttore dell’Osservatorio Urbanistico Teknè che studia i processi di contestualizzazione urbana nella provincia di Lecce e oltre.

Il programma elettorale

«Chi mi conosce sa il mio impegno per il territorio. Chi mi conosce sa la determinazione che ci metto nel risolvere i problemi da affrontare. Questo è il momento delle scelte. Questo è il momento di decidere chi guiderà il processo di rilancio della Puglia nei prossimi cinque anni. Le sfide sono tante: l’agricoltura va rigenerata, abbiamo bisogno di una task force che riesca a ridisegnare il comparto salentino che non potrà più essere impegnato solo e soltanto sull’olivicoltura; il turismo va rilanciato e si avverte il bisogno di una consulta permanente costituita da esperti del settore che facciano crescere l’attrattività di questo territorio; l’economia va sostenuta: vanno utilizzati, senza nemmeno sprecare un euro, tutti i fondi del Recovery Fund. Insomma le sfide sono tante ma siamo certi di aver intrapreso un cammino di civismo che ci pone per davvero accanto alla gente e il nostro rapporto stretto con i cittadini non ci farà perdere di vista l’obiettivo finale».

Mazzei, coordinatore provinciale di Puglia Popolare, ha incassato nelle settimane scorse il sostegno convinto oltre che del suo partito anche di MPL – Movimento Popolare Leccese guidato da Antonio Lamosa.

Come detto, stasera alle 20.30, in Piazza del Sole a Calimera, Luigi Mazzei presenterà la sua candidatura nell’importante città grika.

(pubbliredazionale elettorale)