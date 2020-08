Regionali, Conte chiede l’alleanza in Puglia tra Pd e M5S. Trevisi: ‘Gli accordi si fanno su programmi condivisi’

‘Fuori tempo massimo’. Con queste parole Antonio Trevisi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, candidato con i pentastellati al rientro nel Palazzo di Via Gentile nelle file di Antonella Laricchia, bolla l’invito del Premier Giuseppe Conte che dalle colonne de Il fatto quotidiano aveva chiesto al Pd e ai grillini di andare uniti e compatti, con candidature condivise, nelle prossime elezioni regionali di settembre.

Soprattutto in Puglia e nelle Marche la frattura del fronte governativo alle elezioni regionali rischia di far vincere il centrodestra. È chiaro che una situazione del genere avrebbe delle ripercussioni sulla tenuta dell’Esecutivo che il Presidente del Consiglio prova a puntellare anche alla luce dell’espressione degli elettori pentastellati che sulla piattaforma Rousseau hanno dato la possibilità ai loro ‘cittadini’ di derogare al vincolo del doppio mandato e hanno detto sì ad accordi in periferia con i partiti tradizionali.

‘Gli accordi si fanno sui programmi e sui progetti comuni. Credo che non ci siano più i tempi’ dice Tony Trevisi a Leccenews24, facendo cadere la possibilità di una candidatura condivisa al governo della puglia tra M5s e Pd.

Certo, siamo stati abituati a tutto in questi ultimi anni dal punto di vista degli accordi ma è indubbio che sarebbe molto difficile vedere dalla stessa parte della barricata Antonella Laricchia e Michele Emiliano. Impossibile immaginare, ad oggi, il ritiro dalla competizione di uno dei due candidati alla Presidenza della Puglia, nemmeno nella formula edulcorata del cosiddetto ticket. Improbabile ovviamente anche il ritiro contemporaneo dei due, a beneficio di una candidatura terza che però avrebbe il vantaggio di poter far convergere anche Matteo Renzi e Carlo Calenda che vedono come fumo negli occhi l’Emiliano-bis. E in situazioni in cui si vince per poco tutto potrebbe essere utile, utilissimo.