Ex Galateo, Idee e Rinnovamento alza la voce: “Va messo subito in sicurezza”.

“Il Comune di Lecce acceleri le procedure per mettere in sicurezza l’ex Galateo. E si dia da fare per trasformare quella struttura in un complesso utile a chi si trova in una situazione di disagio, a cominciare da quello abitativo. Ovviamente rispettando la storia architettonica dell’edificio…”. Non usa mezzi termini Giancarlo Capoccia di Idee e Rinnovamento per richiamare l’Amministrazione Comunale di Lecce a quelli che sono i suoi compiti e i suoi doveri.

Sull’ex Galateo di recente è scoppiata la polemica in merito al recupero funzionale della struttura. Questioni non solo tecniche ma che attengono anche alla storia e all’identità di un luogo che ha segnato i ricordi di varie generazioni di leccesi e salentini. Un parco che finalmente è stato recuperato e che è divenuto meta quotidiana di molti sportivi e di molte famiglie, un polmone verde di tutto rispetto nella città. Adesso c’è da affrontare il discorso dell’Ex Sanatorio, come era chiamato, balzato all’onore delle cronache negli ultimi anni per atti di vandalismo e per furtivi bivacchi notturni. Il Comune di Lecce punta a renderlo social housing ma Idee e Rinnovamento vede ancora ritardi ed errori nel recupero che sono sfociati anche in due interrogazioni (una in Parlamento ed una in Consiglio Regionale).

“La struttura va messa in sicurezza – ribadisce Giancarlo Capoccia a Leccenews24.it – poichè i rischi sono tanti e sarebbe meglio intervenire adesso piuttosto che rimpiangere l’inazione dopo. Da parte Nostra, da parte di Idee e Rinnovamento dunque, si favoriranno tutte quelle azioni a sostegno per la risoluzione e la rapida restituzione dell’Ex-Galateo alla città e alle sue fasce più bisognose di maggiori conforti, soprattutto da parte della politica”.