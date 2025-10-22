Fabio Tarantino Presidente facente funzione della Provincia di Lecce

Fabio Tarantino assume ufficialmente la guida di Palazzo dei Celestini.

A partire da oggi, infatti, il presidente Stefano Minerva è decaduto automaticamente dalla carica provinciale, ai sensi della Legge 56/2014 (Legge Delrio), per effetto della cessazione dalla carica di sindaco del Comune di Gallipoli. Ne consegue l’immediato subentro nelle funzioni del vicepresidente Fabio Tarantino.

Tarantino, che è anche primo cittadino di Martano, sarà presidente facente funzioni, fino alle nuove elezioni.

“Rivolgo un ringraziamento denso di gratitudine a Stefano Minerva, per il suo costante lavoro di dialogo con le amministrazioni locali, per la sua capacità partecipativa e di coinvolgimento rispetto a tutte le forze politiche in Consiglio, nonché per i risultati raggiunti in ogni ambito di competenza dell’Ente”, ha dichiarato.

“La mia sarà una presidenza nel segno della continuità e in linea con quanto fatto e seminato in questi anni. Punterò a finalizzare le progettualità già in atto, ma anche ad offrire nuovi spunti per il futuro. Si procederà nel solco di quella freschezza e di quel rinnovamento che la Provincia ha rappresentato e delle tante opportunità per il territorio costruite negli anni trascorsi”.