Fabio Vergine è il nuovo Sindaco di Galatina. Battuto Amante, pochi voti fanno la differenza

86 voti in più, 6.642 contro i 6.556, con una percentuale del 50,33 delle preferenze, contro il 49,67 del competitor. Fabio Vergine è il nuovo primo cittadino di Galatina, nel ballottaggio che si è svolto ieri, ha avuto la meglio sul sindaco uscente, Marcello Amante, che non è riuscito a centrare il bis.

Fabio Vergine: ‘Grazie Galatina!’

“Questa notte non ha vinto solo un uomo. Non ha vinto solo una coalizione. Ha vinto una Città intera. Alla mia famiglia, alla mia squadra. A tutte quelle donne e uomini che hanno portato il loro magico entusiasmo. Grazie, Galatina!”

Con queste parole Fabio Vergine, imprenditore, ha voluto dire grazie ai suoi elettori e alla sua città dopo aver espresso un pensiero di amicizia nei confronti del candidato sconfitto Marcello Amante quasi a stemperare i toni di una campagna elettorale che non ha mai superato i livelli di guardia.

È stato un testa a testa fino all’ultimo voto, con continui capovolgimenti di fronte, quello a cui si è assistito nella cittadina salentina. Alla fine, quando le lancette dell’orologio segnavano l’1.24, dalla Prefettura è arrivato il verdetto finale.

La coalizione ‘larga’ di Vergine

Nella foto dei festeggiamenti, accanto a Vergine una coalizione molto larga che va dal consigliere regionale Gianni De Blasi della Lega, all’assessore regionale Sebastiano Leo di ‘Esserci’, a Paolo Pagliaro di Movimento Regione Salento, a Pippi Mellone di Andare Oltre. Anche il consegliere del Pd Donato Metallo faceva parte dei sostenitori di Vergine.

Marcello Amante: ‘Il nostro viaggio non finisce qui’

Un grazie commosso ai propri sostenitori è giunto anche dal candidato sindaco sconfitto Marcello Amante: “Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei compagni di viaggio, alle donne e agli uomini che hanno condiviso con me questo straordinario pezzo di vita. Non sarà una manciata di voti a cambiare quello che abbiamo fatto nè tantomeno chi siamo. Siamo fatica, sorrisi, lavoro, confronto e amore per una città che per la metà della sua popolazione ha creduto e crede in noi. Grazie a ognuno di voi. Non abbiamo finito il nostro viaggio. Continueremo a esserci, a proporre e sognare una Galatina degna del suo nome e della sua storia”.

Il nuovo numero uno del Palazzo di Città, aveva chiuso in vantaggio anche il primo turno con il 38,75% contro il 31, 44 di Vergine.

Come era andato il Primo Turno

A Galatina, lo scorso 12 giugno, si erano presentati in quattro ai nastri di partenza: Marcello Amante, primo cittadino uscente che chiedeva ai suoi concittadini la riconferma non arrivata che ha chiuso con una percentuale del 31,44%; Fabio Vergine con il 38,75; Antonio Antonaci, con il 10, 76 e un altro ex primo cittadino, Sandra Antonica con il 19,05.

Il ballottaggio del 26 giugno

Il ballottaggio del 26 giugno ha sancito la definitiva vittoria di Vergine. 6.642 voti per il nuovo sindaco (50,33% dei consensi) contro i 6.556 voti dell’uscente (con una percentuale del 49,67% delle preferenze).