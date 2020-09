Coluccia: “parlare alle persone per spiegare le differenze. Chi si sottrae non può amministrare”

Il coraggio delle idee, l’amore per la città, l’ambizione di essere più felici. Da un candidato a sindaco ci si aspetta tanto, ci si aspettano idee, proposte, iniziative, possibili soluzioni per migliorare la vita nelle nostre città. È per questo che si fa la campagna elettorale, per spiegare ai cittadini, con parole ed esempi, cosa un amministratore può e deve fare. A questo non possiamo sottrarci.

E invece, in questa campagna elettorale, ho assistito esattamente al contrario di tutto questo, ho verificato il tentativo non solo di sottrarsi al confronto sui contenuti importanti, ma ho riscontrato da parte di qualcuno fra i candidati a sindaco la volontà di evitare ogni relazione con i cittadini sul piano dei progetti per Casarano.

C’è chi vorrebbe addormentare la campagna elettorale, forse perché sa che una campagna elettorale più movimentata potrebbe svegliare i cittadini e spingerli a compiere scelte diverse, o forse perché, come mi dicono tanti, non c’è davvero nulla da dire, perché si è privi di idee e contenuti.

Ma, allora mi chiedo: se non si hanno programmi nella testa, sulla base di che cosa si potrà guidare una comunità civica? Come si potrà gestire una pubblica amministrazione che presenta così tante difficoltà in un tempo già fin troppo difficile.

Io e chi è al mio fianco in questa esperienza, chi sogna un futuro di passione e sentimento autentico per Casarano (che è il nostro GRANDE AMORE), esattamente come me, non può stare in silenzio, non può abbassare la testa, non può far finta che tutto vada bene, non può accontentarsi dell’ordinario. Abbiamo bisogno dello straordinario, abbiamo bisogno dell’eccellenza.

Per questo vogliamo istituire un assessorato all’Eccellenza, perché i casaranesi sono stanchi di doversi accontentare di ciò che ‘passa il convento’, i nostri cittadini vogliono il meglio, i nostri cittadini sono coraggiosi e ambiziosi e lo dimostreranno, quando il 20 e 21 settembre, orgogliosamente, diranno a tutti chi vorranno essere, e come sarà la città in cui far crescere le loro aspirazioni, insieme ai loro figli.



Fedele Coluccia, Candidato a Sindaco di Casarano

(pubbliredazionale elettorale)