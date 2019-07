Festa di Sant’Oronzo, un avviso pubblico del Comune di Lecce per trovare sponsor. Salvemini: ‘Dateci una mano’

La Festa di Sant’Oronzo e degli altri santi patroni di Lecce, Giusto e Fortunato, si avvicina. Negli ultimi anni si è assistito ad un lento regresso di quella festa, ben lungi dall’essere la manifestazione clou dell’estate: mancanza di fondi pubblici da un lato e concorrenza spietata al capoluogo da parte di una miriade di eventi che in ogni angolo del Salento hanno attirato attenzione e presenze.

Eppure per i cittadini la festa di Sant’Oronzo, è sempre la ‘festa noscia‘, la festa della leccesità oltre all’aspetto religioso e devozionale.

Il Sindaco Carlo Salvemini ha voluto così organizzarsi per tempo: di denari nelle casse comunali nemmeno l’ombra ma la voglia di realizzare qualcosa di bello è tanta.

Il sistema pensato è quello del coinvolgimento di tanti attori privati che, in assoluta trasparenza, possano dimostrare il loro affetto per la città e la sua festa.

L’invito è stato rivolto con un post sul profilo facebook del primo cittadino che a cuore aperto ha voluto parlare direttamente con i leccesi:

‘Quest’anno – per la prima volta – abbiamo predisposto un avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati a sponsorizzare la Festa di S’Oronzo. La ragione è semplice: con le sole risorse comunali (in città non esiste un comitato organizzatore come disciplinato dal codice civile) non si riesce a garantire tutto quel che si vorrebbe in termini di allestimenti, iniziative, attrazioni, servizi. Da tempo sappiamo di dover governare seguendo un principio generale: “fare bene con meno“. In alcune occasioni particolari – come questa – vorremmo riuscire a “fare meglio con più“. Un ringraziamento anticipato a quanti vorranno sostenerci!’

Insomma, adesso per chi può e vuole scuse non ce ne sono più. Anche un piccolo contributo può essere utile alla causa, per far tornare la festa di Sant'Oronzo ai suoi antichi splendori.