Francesco Pacella nuovo presidente della Celestini Srl. Antonio Lamosa revisore dei conti

Sarà Francesco Pacella, già amministratore provinciale nella Giunta Gabellone, a guidare la Società Celestini srl, interamente partecipata dalla Provincia di Lecce e che si occupa di realizzare una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell’Ente di Palazzo dei Celestini.

Il Presidente della Provincia, Stefano Minerva, con un proprio decreto ha formalizzato la scelta ricaduta su Pacella, a seguito della valutazione dei curricula presentati per la candidatura in questione e in considerazione delle esperienze maturate in campo amministrativo, in qualità di amministratore di enti locali e componente del consiglio di amministrazione di diverse società consortili e cooperative;

Il ruolo di revisore dei conti spetterà ad Antonio Lamosa, noto dottore commercialista leccese, con consolidata esperienza in campo amministrativo, in qualità di presidente e componente di collegi sindacali di diverse società di capitali e personalità impegnata nel settore della promozione culturale e della solidarietà sociale.

Una scelta importante spiega il Presidente Stefano Minerva che ricade su personalità autorevoli e professionalità riconosciute sul territorio salentino.