Fusione dei comuni di Trepuzzi, Squinzano Novoli e Campi Salentina: primo incontro per avviare il progetto

Quattro primi cittadini hanno partecipato ad un incontro voluto per discutere sulla possibilità di unire le forze, di fare squadra e pensare ad una fusione dei Comuni, una nuova forma di governance che rappresenta una risposta alla difficoltà, economiche e finanziare soprattutto, in cui si sono trovati gli enti locali negli ultimi anni.

Così, nella sala giunta del Palazzo di Città a Trepuzzi si sono ritrovati Giuseppe Taurino, Gianni Marra, Marco De Luca e Alfredo Fina, sindaci di Trepuzzi, Squinzano Novoli e Campi Salentina. Insieme ai Presidenti dei Consigli Comunali, Alessandro Capodieci, Mino Solazzo, Simona Rizzo, e Francesco Cantoro hanno discusso proprio della possibilità di ripetere l’esempio di Presicce-Acquarica. Al tavolo istituzionale ha preso parte anche il prof. Luigino Sergio, esperto in materia.

L’intenzione condivisa, dei Sindaci del Nord Salento coinvolti, è quella di avviare l’iter amministrativo che porterà alla fusione dei Comuni. Alla riunione è stato invitato anche il Sindaco di Novoli a seguito delle sue dichiarazioni a mezzo stampa in cui aveva espresso la volontà di far rientrare la propria municipalità nella proposta avanzata, in principio, dal comitato “Terenzano Comune Unico” e avallata dai Primi Cittadini di Trepuzzi, Campi e Squinzano.

I Sindaci: “coinvolgeremo i cittadini”

«Abbiamo preso visione formale del progetto e esprimiamo la ferma volontà unitaria a proseguire nella fase di studio, informando puntualmente la cittadinanza sugli sviluppi e su tutti i punti che da questo emergeranno, affinché si possa condividere con le proprie comunità ogni singolo passaggio. Nessuna decisione in merito alla fusione può essere assunta dall’alto se non prima viene condivisa, fondamentalmente, dalle parti in causa e a più livelli. Sarà compito dei sindaci provvedere all’informazione costante e puntuale, con incontri prefissati e assemblee pubbliche» hanno dichiarato i primi cittadini a margine dell’incontro, ringraziando ‘sentitamente’ il professor Luigino Sergio per la disponibilità dimostrata.