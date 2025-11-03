Elisa Rizzello inaugura il comitato elettorale al fianco di Luigi Lobuono

Il coordinatore cittadino Stefano Liaci e il direttivo di Fratelli d’Italia San Cesario di Lecce ringraziano di cuore tutti coloro che hanno supportato l’organizzazione e partecipato con entusiasmo all’iniziativa per Elisa Rizzello.

Una grande partecipazione, un segnale forte e chiaro di una comunità viva, pronta a costruire insieme un futuro migliore.

Un ringraziamento speciale a Mattia Gallotta per essere intervenuto e al Sindaco di San Cesario, Giuseppe Distante, per l’emozione trasmessa nel raccontare Elisa sia come persona che come amministratore, riconoscendone la passione, la competenza e l’impegno costante per la comunità.

Un sentito ringraziamento al Dott. Luigi Lobuono, candidato alla Presidenza della Regione Puglia, e ai deputati Antonio Gabellone e Saverio Congedo per la loro presenza e per le parole con cui hanno saputo descrivere la forza, la determinazione e l’autenticità di Elisa.

Il comitato è aperto a tutti, a chi crede che il cambiamento è possibile e che solo con l’impegno di ciascuno possiamo rendere concreta una nuova visione per la nostra Puglia.

Nel solco dei valori del centrodestra e della leadership di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia continua a crescere grazie alla passione e al lavoro dei territori.

Dare forza a questo progetto significa sostenere con il voto chi, come Elisa Rizzello, rappresenta una politica fatta di persone autentiche, vicine ai cittadini e pronte a costruire insieme il futuro della nostra regione.

Unisciti a noi! Insieme possiamo trasformare l’entusiasmo in energia, le idee in progetti e i sogni in realtà.

Il futuro inizia da qui, insieme!

Pubbliredazionale elettorale a pagamento