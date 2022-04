“Dai territori locali all’Europa”, a Lecce un incontro con il Vicepresidente del Parlamento Europeo

Nella giornata di ieri, il vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno ha incontrato a Lecce, presso il Museo “Sigismondo Castromediano“, la cittadinanza e i rappresentanti istituzionali del territorio per l’appuntamento “Dai territori locali all’Europa, per una nuova idea di comunità”.

Patrocinato dalla Provincia di Lecce e coordinato da Marco Cazzorla, collaboratore europarlamentare, all’incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia Stefano Minerva e il consigliere regionale Donato Metallo, Presidente della commissione politiche comunitarie lavoro e formazione.

Picierno nominata lo scorso gennaio vicepresidente del Parlamento Europeo ha spiegato – partendo dall’Europa non solo come spazio geografico, ma reale Unione di popoli – quanto sia fondamentale rendere più accessibile e vicino ai territori e alle istituzioni locali il Parlamento Europeo, massimo organo di rappresentanza popolare in Europa.

“È importante tracciare insieme percorsi che parlino di futuro e di occasioni per l’emancipazione dei nostri territori. E una di queste occasioni, che non dobbiamo e non possiamo perdere, è offerta dall’Europa in cui si trova una dimensione straordinaria che tende una mano alle nostre regioni”, ha affermato. “Il Mezzogiorno e in particolare il Salento sono un ponte straordinario verso il Mediterraneo; in modo particolare in questo periodo in cui assistiamo alle drammatiche vicende che sono in corso per questa guerra terribile che colpisce al cuore l’Europa, si scoprono le straordinarie opportunità che questo lembo di terra può offrire”.

“Grazie alla Vicepresidente Pina Picierno, che ha scelto di venire nel Sud dell’Europa e di accettare il nostro invito al confronto” – ha affermato Minerva. Perché, in un momento storico come questo, personalità come lei ci danno modo di mantenere viva la speranza, la stessa che ha guidato in passato le scelte dei cittadini che hanno deciso di credere nel sogno europeo. Abbiamo scelto di parlare da Istituzioni alle Istituzioni, abbiamo scelto di fare squadra, abbiamo scelto di essere comunità. Ed ecco che la risposta più bella arriva dalla platea presente oggi: amministratori, rappresentanti del mondo del lavoro, degli studenti, delle associazioni. Insieme, dal Sud per il Sud. Insieme, per interrogarsi sul futuro del nostro territorio”.