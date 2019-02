Salvemini continua la campagna elettorale nei quartieri, ma sempre “Insieme”

Ha scelto il Parco di Belloluogo per cominciare la sua campagna elettorale, ma archiviata la prima tappa Carlo Salvemini si prepara a scendere in strada. Letteralmente. Il candidato alla poltrona più alta di Palazzo Carafa continuerà il suo tour nei quartieri «per continuare a incontrare i volti, le storie e ascoltare i bisogni dei cittadini leccesi». Comincia un nuovo capitolo, quindi, che porterà alle elezioni di primavera, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere se dargli ancora fiducia.

Il titolo di questa nuova fase che prenderà il via mercoledì 20 febbraio dal quartiere San Pio non poteva che «Insieme. Nei quartieri». Salvemini avrà al suo fianco Alessandro Delli Noci che ricoprirà ancora il ruolo di vicesindaco in caso di vittoria.

«Nei 18 mesi di amministrazione non abbiamo mai smesso di camminare per le strade della città, di vivere Lecce quotidianamente, di essere presenti» ha dichiarato Salvemini ai cittadini intervenuti ieri all’iniziativa a Belloluogo. «Lo abbiamo fatto con Quartieri Puliti, in quelle vie che avevano bisogno di maggiori servizi di spazzamento e pulizia; in quei luoghi, come Piazzale Cuneo, che in genere sono frequentatissimi durante le campagne elettorali e abbandonati a sé stessi per i successivi cinque anni, dove abbiamo costruito un progetto di comunità che ha aiutato tanti cittadini a conoscersi gli uni con gli altri. Lo abbiamo fatto in quei luoghi, come le marine, le aree naturali, nei quali moltissimi leccesi non avevano mai messo piede prima. Lo abbiamo fatto in parrocchie, piazze, strade dove mai erano state organizzate iniziative culturali o di inclusione sociale. Continueremo dunque a percorrere luoghi che sono per noi familiari».

L’appuntamento a San Pio è per mercoledì 20 febbraio. Alle ore 10.30, Salvemini e Delli Noci saranno in Via Taranto (lato obelisco). Alle ore 17.30 in via Sozy Carafa, all’altezza del Bar Meeting. La campagna proseguirà a San Pio anche il giorno seguente (per il dettaglio degli appuntamenti utile seguire la pagina facebook Carlo Salvemini sindaco di Lecce), per proseguire nel quartiere Rudiae Ferrovia nei giorni 22 e 23 febbraio e a Frigole domenica 24 febbraio.