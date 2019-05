Emiliano promette aiuto per il rifacimento dello stadio. Mpl: “Caro presidente subito la delibera che certifichi le sue intenzioni”

“Ci fa piacere che il presidente della Regione Puglia si ricordi ogni tanto di Lecce e del Salento, ci fa sinceramente piacere. Un po’ meno però quando queste improvvise reminiscenze di Emiliano arrivano in piena campagna elettorale a pochi giorni dal voto”, con queste parole il Movimento Popolare Leccese ha commentato le dichiarazioni del Governatore di Puglia, Michele Emiliano, all’indomani della promozione dei Ggiallorossi in Serie A, circa la disponibilità da parte della Regione Puglia, di dare una mano per il rifacimento dello Stadio “Via del Mare”.

“Abbiamo creato con Puglia Sviluppo ed insieme al Credito Sportivo un prodotto finanziario che, esattamente come un normale PIA, incentiva e finanzia il rifacimento degli impianti sportivi.Nei giorni scorsi si sono svolti diversi incontri tra il mio Gabinetto, Puglia Sviluppo, il Credito Sportivo e rappresentanti dell’Unione Sportiva Lecce per mettere a punto un progetto che consenta alla città di Lecce di avere a disposizione lo stadio che merita”, ha scritto sui social Emiliano.

Ma il sodalizio salentino chiede al presidente fatti e non parole e lo sollecita a dare vita quanto prima a una delibera regionale che certifichi le sue buone intenzioni: “Caro presidente, non abbiamo dubbi che la promozione del Lecce calcio in serie A possa scuotere anche la sua serafica amministrazione regionale ma le Sue promesse non sono sufficienti a rassicurare il popolo leccese tante volte ignorato dalla sua politica del ‘vedo e non vedo’, ecco perché Le chiediamo uno sforzo di concretezza per sgomberare il campo da facili sospetti di speculazione politica a buon mercato. La invitiamo, pertanto, a voler esibire la delibera relativa al progetto per lo stadio Via del Mare con alcuni giorni d’anticipo sulla data delle Elezioni. Si renda utile anche Lei, noi lo siamo per passione, Lei almeno per dovere istituzionale.