‘Emiliano e i pugliesi trattati da utili fessi’, l’editoriale di Claudio Puglielli

Mentre è guerra aperta tra Michele Emiliano e Antonio Decaro sulle prospettive future del centrosinistra di governo pugliese e lo scontro ha raggiunto il calor bianco sulla famosa legge ‘salva mandato’ (la norma che prevede che in caso di dimissioni in anticipo del Governatore Michele Emiliano rispetto alla scadenza del suo mandato prevista per il 2025, il Consiglio non andrebbe a casa ma resterebbe in carica per circa dieci mesi), legge che il presidente nazionale di Anci ha definito ‘legge anti-decenza’, riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Claudio Puglielli, presidente di Voce Nazionale

‘Cari Pugliesi, ormai siamo stati messi alle stregua degli utili fessi e trattati come carne da macello per le opportune funzionalità di chi ci considera, in soldoni, una proprietà privata da muovere a proprio piacimento, quali fossimo delle pedine su una scacchiera che ‘gli scienziati’ impiegano per giocare e vincere facile.

Eppure noi Pugliesi abbiamo dimostrato di essere gente capace in tutti i campi con risultati egregi, se non eccellenti, pur essendo allocati nel Mezzogiorno, portando la nostra Regione a risultati e consolidamenti di rilievo in ambito nazionale, nonostante le indiscutibili inefficienze del Governo politico regionale che anziché regalarci equilibrio economico e sociale, equità e coesione, approfittando di un’area geografica che risulta essere lunga e stretta, ha alimentato il campanilismo dissociativo al solo scopo di meglio ‘controllare’ un popolo virtuoso per propri esclusivi meriti.

Cari Pugliesi, ricordiamoci di avere buona memoria nelle prossime tornate elettorali senza farci ammaliare dalle presunte promesse di altrettanto presunti amici. Siamo degni onorabili esseri umani, non fantocci. Siamo sufficientemente forti di nostro, non facciamoci indebolire da chi ama solo se stesso’.