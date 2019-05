‘Lecce tornerà in mani sicure, il centrosinistra ha fatto troppi danni’, Spagnolo tira la volata a Congedo

Prosegue il viaggio di leccenews24 tra i candidati al Consiglio Comunale di Lecce. Tocca a Mario Spagnolo, leghista della prima ora, spiegare i programmi a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.

‘Noi siamo quelli che ciò che diciamo, facciamo. Lo stiamo dimostrando a livello nazionale con il nostro Capitano, Matteo Salvini. Lo dimostreremo a Lecce quando saremo chiamati a governare la città dando il nostro contributo all’azione di Erio Congedo’.

Non ha dubbi Mario Spagnolo sulla vittoria al primo turno del candidato del centrodestra uscito vincitore dalle Primarie: ‘I leccesi hanno conosciuto il governo del centrodestra negli ultimi 20anni, un governo che ha portato questa città dall’anonimato alla luce della ribalta. Poi hanno assaggiato l’amara amministrazione del centrosinistra che ha pensato a distruggere tutto quello che di buono era stato fatto, senza idee e senza programmi. Non credo che i cittadini avranno grandi dubbi e penso che Lecce ritornerà in buone mani’.

È entrata nel vivo la campagna elettorale nel capoluogo e i contendenti non rinunciano a punzecchiarsi. Spagnolo anticipa l’arrivo in città del Ministro dell’Interno Matteo Salvini (la data è ancora top secret ma è certo che il Capitano – come lo chiamano i leghisti – non farà sentire la sua assenza nel tacco dello Stivale) e si sofferma sul programma del Carroccio: ‘Noi pensiamo che la sicurezza sia il primo diritto che i cittadini devono veder garantito. Non è possibile che i nostri figli debbano aver paura a frequentare certe strade appena scende il buio, non è giusto. Restituiremo ai leccesi e alle leccesi il piacere di farsi una passeggiata in ogni zona della città. Poi avremo un occhio particolare per i commercianti che dopo essere stati vessati dalle tasse hanno conosciuto la negligenza di un piano traffico – quello della passata amministrazione – che li ha mortificati. E non ci dimenticheremo del sociale, perché questa città soffre e i suoi cittadini devono essere aiutati’.

(Pubbliredazionale elettorale)