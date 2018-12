Con l’anno nuovo ritorna la tassa sui passi carrai. Reintrodotto il balzello dopo 16 anni

Un argomento in più da tirare fuori nel corso del Consiglio Comunale che sancirà le sorti dell’amministrazione Salvemini, quando si dovrà decidere se continuare con questa Giunta o meno.

Non c’è motivo per non pensare che la reintroduzione della tassa sui passi carrai, abrogata più di tre lustri fa, sarà tirata in ballo dagli avversari del sindaco come l’ennesima motivazione per porre fine alla sua esperienza alla guida del capoluogo.

A dare comunicazione che nel 2019 ritornerà questo tributo il Consigliere di “Palazzo Carafa” Andrea Guido: “Dopo ben 16 anni ritorna a Lecce la tassa sui Passi Carrai e, per di più, giunge notizia di un probabile recupero retroattivo – illegittimo – dei tributi non versati degli ultimi 5 anni”, commenta l’ex Assessore all’Ambiente della Giunta Perrone.

La Deliberazione con la quale è stato reintrodotto il balzello, risale allo scorso 19 dicembre, pochi giorni prima del Natale: “Con una Deliberazione di Giunta dello scorso 19 dicembre passata un po’ in sordina – prosegue Guido – per via di un oggetto fuorviante, con disinvoltura l’Amministrazione Salvemini reintroduce uno dei balzelli più odiosi di sempre: la tassa sull’occupazione del suolo pubblico (che poi non è propriamente un’occupazione) per ogni passo carraio concesso. Un bel regalo di fine anno.

Mi chiedo – conclude il Consigliere, ma il nostro sindaco non aveva annunciato le dimissioni? Ha deciso forse di lasciarci qualche altro bel ricordo prima di farlo.