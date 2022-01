Piazzale Rudiae, Mrs striglia il Comune: ‘Lavori fermi, commercianti in difficoltà’

Continuano le polemiche sulla rotatoria di Piazzale Rudiae e su tutti i lavori che stanno riguardando la zona urbana nei pressi del ponte di Monteroni. A dare voce alle lamentele dei cittadini e degli operatori commerciali questa volta è Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino del Movimento Regione Salento. Al centro di una articolata nota stampa, la tematica della durata dei lavori che ad oggi, dopo l’interruzione natalizia, non sono ripresi:

«Il 16 novembre scorso il Comune di Lecce, tramite la sua pagina Facebook – scrivono da Mrs – annunciava che a partire dal giorno dopo, per un periodo di circa 2 settimane, sarebbero cominciati i lavori di costruzione della rotatoria di Piazzale Rudiae. Per la durata dei lavori sono state apportate alcune misure contingenti sulla circolazione veicolare come il divieto di transito e di fermata con rimozione sul Piazzale Rudiae, sulla corsia che collega con via Massaglia, dal piazzale Rudiae e il senso unico di circolazione lungo via Rudiae in direzione viale Grassi. Dopo cinque settimane, i lavori vennero stoppati in via temporanea, per le festività natalizie per riprendere il 10 di gennaio. Oggi, 12 gennaio, dopo ben otto di settimane, non solo i lavori non sono ripresi ma non si ha contezza certa di quando riprenderanno e soprattutto quanto saranno terminati”.

Il Movimento Regione Salento non vuole entrare nel merito dell’utilità o meno della rotatoria in questione (“… questo lo faremo in un secondo momento a lavori terminati”), ma nel manifestarsi di tante problematiche connesse alla realizzazione dei lavori che stanno causando più di qualche problema agli operatori commerciali della zona.

“Abbiamo voluto ascoltare molti commercianti della zona – scrive Giancarlo Capoccia – e la voce è stata unanime: dall’inizio dei lavori c’è stato un calo di vendite che supera il 40%. In un momento delicatissimo come questo, dove il commercio è stato messo in ginocchio dalla pandemia, diventata anche crisi economica, gli operatori commerciali devono combattere anche con queste lungaggini dovute all’incertezza dei lavori predisposti per la realizzazione della rotatoria. Non è ammissibile che un quartiere venga “bloccato” per tantissime settimane come non è ammissibile che queste categorie di lavoratori debbano subire perdite economiche che vanno ad aggiungersi ai tanti mancati guadagni di due anni di crisi pandemica. Ci troviamo ad assistere ad un’amministrazione insensibile circa l’importanza del commercio di prossimità per l’economia cittadina ed anche per la qualità della vita dei leccesi.”