Lecce città bike friendly? Per Baglivo è una bufala: ‘Restituiamo ai cittadini piste ciclabili vere’

‘Mi sono chiesto: sono solo io che quando vado in bicicletta a Lecce rischio spesso di morire investito? Ovviamente no. Tutti quelli che usano in città le due ruote rischiano la propria incolumità. Questo perché Lecce ha piste ciclabili senza corsie di rispetto, con pochissime zone 20 o 30’

Ci scherza su Arturo Baglivo alla notizia che la città di Lecce, per la quale si candida ad essere sindaco con i pentastellati, qualche giorno fa ha ricevuto la bandiera gialla bike friendly. Tanti i commenti entusiastici (tra i quali quelli del dirigente del settore che si diceva soddisfatto), ma anche tante dure prese di posizione, in primis da parte da chi non ha potuto fare a meno di notare che su quella bandiera gialla campeggiavano solo due biciclette, anziché le 5 che avrebbero testimoniato il pieno successo del progetto teso a rendere le due ruote veramente alternative alle automobili.

“Lecce sulla bandiera consegnata – dice Baglivo – ha avuto solo due biciclette su cinque. In pratica, significa insufficienza. Dunque, mi chiedo cosa ci sia da gioire. Per noi Lecce deve diventare davvero una città bike friendly con cinque biciclette sulla bandiera. Con piste ciclabili vere, con ciclovie di collegamento, ripristinando quelle vandalizzate e dismesse”.

E il pensiero corre alla pista che dovrebbe unire il capoluogo alla marina di San Cataldo, una strada splendida parallela a Via Del mare. Lo stato di quella pista è noto e purtroppo la sua impraticabilità viene vista come un vulnus da chi vorrebbe veramente lo sviluppo delle due ruote.