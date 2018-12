Lecce, ecco il piano traffico per le festività. Ieri boom di presenze in centro

Il fine settimana appena trascorso dimostra che ogni anno a Natale, la città di Lecce, come la maggior parte delle città turistiche, diventa meta per tanti visitatori ai fini degli acquisti natalizi o per una semplice passeggiata tra le luci.

“A saltare agli occhi ieri sera – ha dichiarato questa mattina in conferenza stampa il sindaco Carlo Salvemini – non sono state le code d’auto, ma il traffico pedonale, tanto da rendere difficile un sereno via vai”.

In effetti ieri sera si è potuto registrare quello che può definirsi un vero e proprio boom di presenze per il primo weekend natalizio.

Il piano traffico

Ma passiamo al piano traffico che il Comune intende mettere in atto per tentare di decongestionare il traffico ed evitare situazioni di impraticabilità del centro cittadino.

Presso l’Open space di palazzo Carafa il primo cittadino ha presentato il Piano parcheggi e servizi per le festività 2018/19, “Lecce si apre al Natale”. Si tratta di una serie di interventi finalizzati a tutelare la città storica e disincentivare la “lunga sosta”, proponendo parcheggi gratuiti e servizio navette.

Il Piano sarà in vigore dal 22 dicembre al 6 gennaio.

Il sindaco ha precisato che, al contrario dello scorso anno in cui il servizio navette gratuito fu distribuito in 8 giornate intervallate dai giorni feriali, quest’anno sarà in vigore per 13 giornate consecutive. Il servizio sarà attivo dal 22 dicembre al 6 gennaio, tranne nei giorni 25/26 dicembre e 1 gennaio, e usufruirà di 6 bus Sgm con frequenze stimate tra i 10 e i 15 minuti. Gli orari previsti vanno dalle ore 09:00 alle 22:00, eccetto per le giornate della vigilia di Natale e Capodanno, in cui il servizio terminerà alle 21:00.

I parcheggi

Per quanto riguarda i parcheggi, saranno aperti dal 14 dicembre. Ai parcheggi comunali di Foro Boario (360 posti) e Settelacquare (400 posti) si aggiungeranno quelli gratuiti resi disponibili dall’Università del Salento, l’ASL di Lecce e la Camera di Commercio a seguito dell’accordo stretto con l’amministrazione comunale: si raggiungerà un totale di 1350 posti auto gratuiti relativamente vicini al centro della città.

Altro obiettivo del Piano è di scoraggiare la “lunga sosta”, per questo si è pensato di rendere a pagamento i parcheggi durante la domenica e i festivi: ci si augura, così, che i posti auto vengano occupati per un tempo minore e sia perciò favorita la rotazione dei veicoli parcheggiati. Sarà, inoltre, attuata l’estensione della fascia oraria della Zona a Traffico Limitato, che sarà attiva nei giorni feriali dalle 13 alle 24 per tutta la durata del Piano.

E la chiusura delle strade? “Quest’anno, grazie all’inversione del senso di marcia in via Cavallotti e Cavour, il traffico sarà più fluido” ha precisato Salvemini.

Tutto questo in attesa di quelle infrastrutture necessarie ad ampliare l’offerta dei parcheggi in una città come Lecce che risente molto della mancanza di aree di sosta. L’Ex Enel? Occorre attendere la sottoscrizione del contratto con l’azienda privata che lo prenderà in gestione. “Per le Festività 2019 potrebbe essere già attivo” ha concluso il sindaco.