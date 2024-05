Assessore alla legalità e ai diritti dei cittadini, Siculella chiude la rassegna “Tavole Rotonde” con Francesco Mandoi

Legalità e trasparenza, sono stati questi gli argomenti sui quali ha discusso ieri presso il suo comitato elettorale Alberto Siculella, candidato alla carica di Sindaco di Lecce e supportato dalle liste civiche Mind e Aria.

È stato questo l’ultimo appuntamento della ‘rassegna’ dal titolo “Tavole Rotonde”, sei eventi che parlano di altrettante aree strategiche, che rappresentano il documento programmatico con il quale si presenta alle elezioni.

Al suo fianco per questo atto finale il Magistrato Francesco Mandoi, che ha offerto spunti e suggerimenti

“Le faccende di Bari, le indagini su pass ztl e multe cancellate in favore di voti a Lecce, la crescita di fenomeni intimidatori in tutto il Salento, unite a pratiche inopportune di una politica che punta a giustificare tutti i mezzi per raggiungere il fine, ovvero la gestione e la conservazione del potere, non può non imporre alla classe politica tutta una seria riflessione”, ha affermato Siculella nel corso del suo intervento

Mandoi ha rilanciato il bisogno di tenere alta l’attenzione e di “chiudere alla malavita la porta di accesso”. Il magistrato antimafia ha sostenuto l’importanza della partecipazione, elogiando iniziative democratiche dal basso, di partecipazione attiva alla vita politica, come quella avviata da Siculella.

“Abbiamo dedicato un intero capitolo del nostro programma alla legalità e alla trasparenza amministrativa, partendo dal bilancio, passando ai form, agli sportelli digitali e fisici per segnalazioni, finendo con processi di digitalizzazione volti alla trasparenza e all’accessibilità di atti; queste sono solo alcune delle nostre proposte per garantire un cambio di passo.

Serve istituire regole chiare, semplici e condivise ha concluso, serve limitare l’uso degli affidamenti diretti, con obbligo di turnazione, tra realtà incluse in un elenco di fornitori dotati di criteri in linea con le normative nazionali e comunitarie” sostiene Siculella che sulla legalità e la trasparenza amministrativa ha posto le basi del suo progetto politico”.