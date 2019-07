Leonardo La Gioia rassegna le dimissioni da assessore, “Continuerò a lavorare per la Puglia”

“Caro Presidente,

con la presente sono a rassegnare le dimissioni di assessore, con delega all’Agricoltura della Giunta regionale da te presieduta, con decorrenza 5 luglio 2019”, inizia così, la lettera protocollata nella mattinata di oggi da Leonardo La Gioia, assessore all’Agricoltura di Viale Capruzzi, con cui annuncia le sue dimissioni dalla carica al Governatore di Puglia Emiliano.

È la seconda volta che il dottore commercialista foggiano compie questo gesto, la prima è avvenuta nel gennaio di quest’anno, salvo poi compiere un passo indietro.

Da quanto annunciato nella lettera di congedo dall’incarico. Le dimissioni inizieranno a decorre dalla data di venerdì 5 luglio e non immediatamente in quanto, come sottolinea La Gioia: “Tale termine differito rispetto alla data di presentazione di questa nota, mi consentirà di partecipare a due audizioni presso la Camera dei Deputati per conto della Conferenza dei Presidenti delle regioni su questioni agricole in programma mercoledì P.V. e di salutare giovedì 4 il personale in assessorato”.

Non si conoscono esattamente le ragioni che hanno portato alla scelta, ma sembrerebbe che molto abbiano influito le critiche da parte del suo schieramento politico circa l’appoggio alle scorse Elezioni Europee al candidato leghista Massimo Casanova e le recenti nomine ai vertici di Arif.

A stretto giro la risposta di Michele Emiliano che ha preso atto e accettato le dimissioni: “Ringrazio Leonardo Di Gioia per il contributo importante che ha dato in questi anni alla nostra amministrazione alla guida dell’assessorato all’Agricoltura. Non sono stati anni facili, ma sono stati affrontati sempre con grande spirito di servizio e attenzione. Continueremo a lavorare con il comune obiettivo di completare l’attuazione del programma di governo”.

“Ti ringrazio per la grande opportunità che in questi anni mi hai dato – conclude l’oramai ex assessore – e per l’affetto che hai più volte manifestato anche pubblicamente per me.

Continuerò a lavorare per la Puglia con impegno e lealtà”.