Conte capolista alla Camera, tutti i candidati del Movimento 5 Stelle in Puglia

Non c’è solo Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, candidato nel collegio Puglia 01. Il Movimento 5 stelle ha i suoi nomi, quelli votati nelle ormai archiviate Parlamentarie per le elezioni del 25 settembre, un appuntamento importante per i grillini che erano stati la rivelazione della scorsa tornata, quella del 2018, quando avevano conquistato quasi 11 milioni di italiani. Un patrimonio di preferenze raramente collezionato da qualsiasi altra forza politica nel nostro paese. Ora, tocca recuperare consensi se è vero, come dicono le ultime intenzioni di voto, che i cinque stelle si aggirano intorno al 10%. Quel che conta sono le urne, e una campagna elettorale ancora da scrivere.

Ora i giochi sono fatti con le liste nei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato. «Come sempre – hanno commentato il coordinatore regionale Leonardo Donno e il vicepresidente nazionale Mario Turco – siamo l’unica forza politica che sceglie i candidati con un metodo partecipato, trasparente e democratico. Per i collegi uninominali abbiamo alti esponenti della società civile che hanno scelto di credere nel nostro programma e rappresentano un valore aggiunto su temi che ci stanno a cuore. Pensiamo ad esempio a Francesco Mandoi, ex Magistrato, già Sostituito Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, all’avvocato brindisino Roberto Fusco vicepresidente nazionale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili e al professor Nicola Grasso, Professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento. Assieme a loro la giornalista Annagrazia Angolano, Fabrizio Marrazzo e l’avvocatessa Marina Zela da sempre in prima linea a livello nazionale per la difesa dei diritti civili. La pattuglia degli uninominali si completa con candidati che tanto hanno fatto in questi anni per il Movimento a tutti i livelli, pronti a mettere a disposizione il loro bagaglio di esperienza».

«Dopo la consegna delle liste si apre una nuova fase: abbiamo il dovere di far conoscere ai cittadini il nostro programma e tutti gli impegni che abbiamo mantenuto in questi anni: il superbonus 110%, il reddito e la pensione di cittadinanza, l’abolizione del superticket, il taglio a sprechi e privilegi della politica e la riduzione del numero dei parlamentari, solo per fare alcuni esempi. Continueremo a parlare di provvedimenti reali per dare risposte concrete ai cittadini, perché non ci interessa fare promesse irrealizzabili utili solo in campagna elettorale. Ancora una volta non ci interessa il consenso facile, ma mettiamo davanti il bene degli italiani. Siamo il campo giusto» hanno concluso.

Collegi uninominali camera dei deputati

Puglia 01 Foggia Marco Pellegrini, Senatore uscente e vicepresidente del gruppo parlamentare del M5S al Senato.

Puglia 02 Cerignola Fabrizio Marrazzo, Ingegnere gestionale e attivista LGBT+ dal 1994

Puglia 03 Andria Angela Anna Bruna Piarulli, Senatrice uscente che ha diretto il carcere maschile e femminile di Trani

Puglia 04 Molfetta Nicola Grasso, Professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento dal 1° aprile 2005.

Puglia 05 Bari Alberto Claudio De Giglio, laureato in ingegneria informatica, professionista della comunicazione da quasi 20 anni e giovane docente universitario

Puglia 06 Altamura Beatrice Ottaviani ,docente di discipline umanistiche in un Istituto Superiore di 2° grado.

Puglia 07 Brindisi Salvatore Giuliano, dirigente scolastico e sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, università e ricerca nel Governo Conte I

Puglia 08 Taranto Annagrazia Angolano, giornalista professionista.

Puglia 09 Lecce Francesco Mandoi, ex Magistrato, già Sostituito Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ha rappresentato la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, appena istituita, nel processo alla “Sacra Corona Unita”.

Puglia 10 Galatina Marina Zela, avvocato. Attivista LGBT+ dagli anni 2000. Da oltre 20 anni difende le vittime di discriminazione LGBT+.

Collegi uninominali senato

Puglia 01 Foggia Gisella Naturale, senatrice uscente componente della Commissione Agricoltura di cui è stata capogruppo per il M5S fino allo scioglimento delle Camere.

Puglia 02 Andria Michele Coratella, avvocato, consigliere comunale di Andria al secondo mandato. Candidato sindaco alle elezioni del 2020.

Puglia 03 Bari Maria La Ghezza, avvocato. Consigliera comunale M5S del Comune di Polignano al secondo mandato. Candidata sindaco alle ultime amministrative.

Puglia 04 Brindisi – Taranto Roberto Fusco, avvocato. Nel marzo 2013 è stato eletto Presidente della Camera Civile di Brindisi, di cui è divenuto vicepresidente nazionale nell’ottobre 2019, con riconferma a maggio 2022.

Puglia 05 Lecce Antonio Salvatore Trevisi, Energy Manager dell’Università del Salento. Consigliere regionale nella scorsa legislatura dove è stato Vicepresidente della Commissione Ambiente.

Collegi plurinominali – Camera dei deputati

Puglia 01

Conte Giuseppe

Giuliano Carla

Lovecchio Giorgio

Bevilacqua Mariateresa

Puglia 02

Dell’Olio Gianmauro.

Ruggiero Francesca Anna

La Forgia Dario

Piarulli Angela Anna Bruna

Puglia 03

L’Abbate Pasqua

Romano Iunio Valerio

Masi Angela

Lacasella Giorgio

Puglia 04

Donno Leonardo

Palmisano Valentina

Macavero Luca

Urso Annalisa

Senato della repubblica

Turco Mario

Naturale Gisella

Trevisi Antonio Salvatore

Lorusso Maria