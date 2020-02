Finanziamento della Regione Puglia al mercato di Settelacquare, scoppia la polemica

Neanche il tempo di prendere atto del finanziamento della Regione Puglia al Comune di Lecce per il rifacimento del mercato di Settelacquare che già monta la polemica politica in città. A sollevarla il direttivo cittadino di Cambiamo che si dichiara stupito per la tempistica di quel finanziamento annunciato a ridosso della campagna elettorale per le Elezioni Regionali della prossima primavera dopo anni di silenzi nei confronti dei commercianti che in tantissime occasioni non hanno esitato a dichiararsi ‘abbandonati’ in quella struttura nel Rione Stadio, a ridosso di Viale Aldo Moro.

«Ci sembra strano e ci stupisce che dopo anni di silenzio della Regione Puglia guarda caso il finanziamento regionale è stato annunciato proprio a ridosso della campagna elettorale regionale….- scrive in una nota Wojtek Pankiewicz, il Coordinatore cittadino del Movimento che a livello nazionale fa riferimento a Giovanni Toti – Speriamo a tal proposito che i lavori inizino e si concludano prima di tale tornata elettorale, altrimenti potremmo considerare gli interventi degli amministratori leccesi solo meri annunci elettorali. Purtroppo, questo modo di far politica è stato ampiamente capito dai commercianti del mercato coperto, che non si presteranno a quest’ennesima promessa prima delle elezioni. Cambiamo vigilerà affinché gli interventi si realizzino subito e lotterà per una piena riqualificazione dell’area del mercato e un suo immediato rilancio e valorizzazione anche con attività di somministrazione e iniziative di intrattenimento».

Realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio, rifacimento dell’impianto elettrico e rete di terra oltre ad alcune opere di manutenzione straordinaria tra cui la revisione di parte della copertura della struttura prefabbricata, oggetto di infiltrazioni di acque meteoriche: sono stati questi gli interventi annunciati dall’Amministrazione Comunale di Lecce per la struttura del mercato coperto.

150mila euro freschi freschi che dovrebbero servire al rilancio di Settelacquare, il mercato coperto cittadino in cui furono trasferiti i commercianti che in passato erano situati nella struttura a ridosso delle mura del Castello Carlo V.

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi, degli impianti elettrici e di terra nonché manutenzione straordinaria del Mercato Coperto di Settelacquare: questo il nome del progetto che ha avuto il placet degli uffici di Via Gentile. Uno dei 41 i progetti finanziati in tutta la regione per un valore complessivo di 4milioni e 800 mila euro circa; ben 16 i progetti nella provincia di Lecce.