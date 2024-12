Mind Festival, due giorni di riflessione e musica a Lecce

Lecce si prepara ad ospitare due giorni intensi di dibattiti, musica e confronto, nel cuore del Mind Festival, il festival delle menti indipendenti. Dal 17 al 18 dicembre, le Officine Cantelmo si trasformeranno in un vivace salotto culturale, dove idee innovative, esperienze personali e prospettive diverse si incontreranno.

Un programma ricco e variegato. L’edizione leccese del Mind Festival promette di soddisfare la curiosità di un pubblico eterogeneo. Dai temi sociali urgenti, come la violenza di genere e la partecipazione civica, alle questioni legate al mondo della scuola e del lavoro, fino alle riflessioni sul futuro del nostro territorio.

Un’occasione per riflettere e confrontarsi. “Sarà una festa ancor prima che un festival”, afferma Alberto Siculella, presidente di Mind. E in effetti, il programma è un mix equilibrato di momenti di riflessione profonda e di occasioni per socializzare e divertirsi. Dai talk e dalle presentazioni di libri alle performance musicali e agli aperitivi, non mancheranno le opportunità per conoscere nuove persone e condividere idee.

Tra gli ospiti spiccano nomi di rilievo nel panorama culturale italiano, come Federico Mello, Francesco Mandoi, Enrico Conte, Chiara Fina e Riccardo Buccolieri. Ma saranno anche numerosi i giovani talenti e le realtà del territorio a prendere parte all’iniziativa, contribuendo a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

Alcuni degli appuntamenti da non perdere:

17 dicembre: la serata si aprirà con la presentazione del libro “Educazione Salentina” di Federico Mello, seguito da un talk sul futuro delle università e si concluderà con una Noche Vieja all’insegna della musica elettronica.

18 dicembre: la seconda giornata sarà dedicata a temi come l’eco-sostenibilità, la violenza di genere e la partecipazione politica. Non mancheranno momenti di intrattenimento con performance musicali live e dj set.

Un festival aperto a tutti. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, a testimonianza della volontà degli organizzatori di rendere la cultura accessibile a tutti.

Il Mind Festival è un’iniziativa che si conferma sempre più come un punto di riferimento per chi è alla ricerca di stimoli intellettuali e di occasioni per confrontarsi con le sfide del nostro tempo.