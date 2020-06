Piccolo problema di salute per Teresa Bellanova: “Spero di tornare quanto prima al lavoro al Ministero”

Piccolo problema di salute per la Ministra per le politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova. Nulla di grave, ma tanto basta per tenere lontana la salentina dal dicastero che si affaccia su via XX settembre per qualche giorno.

È stata lei stessa a comunicarlo sui social. «Purtroppo, a causa di un problema di salute, sono costretta a fermarmi per qualche giorno. Niente di grave, si tratta di un fastidiosissimo calcolo alla colecisti: quanti di voi purtroppo hanno provato l’orrendo fastidio di questo minuscolo granello… ma è sempre bene seguire le indicazioni dei medici e quindi fermarsi» si legge nel post condiviso anche su Facebook.

Insomma, una assenza più che giustificata. «Anche perché se non ci si ferma in accordo con il corpo, sappiamo bene che è lui ad obbligarti a farlo. Spero di tornare quanto prima al lavoro al Ministero. C’è tanto da fare e, come sapete, non sono capace di star ferma a letto. A presto» ha concluso la numero uno del Mipaaf ricevendo centinaia di messaggi di incoraggiamento, anche da parte di chi non condivide le sue idee politiche. Qualche ‘voce fuori dal coro’ purtroppo c’è, cattiverie che passano quasi inosservate, offuscate dagli auguri di pronta guarigione.