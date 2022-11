E’ morto Ernesto Abaterusso, dalla sua Patù alla politica nazionale con la Sinistra nel cuore

Si è spento all’età di 66 anni Ernesto Abaterusso, imprenditore affermato e politico di lungo corso della sinistra salentina con importanti incarichi a livello nazionale. Era nato nel 1956 nella sua Patù e si era laureato in scienze politiche. Tante le attività imprenditoriali a cui ha dato vita, anche nel settore agricolo, in quel Salento che non ha mai smesso di essere il centro del suo mondo.

Dal 2008 al 2014 è stato Presidente di Italia Navigando, società del gruppo Invitalia controllata dal Ministero dell’Economia.

E’ stato sindaco di Patù dal 1988 al 1993 e ancora dal 1993 al 1997 oltre ad essere un impegnato consigliere della Provincia di Lecce dal 1985 al 1990 e dal 1990 al 1992.

Nel 1992 il grando salto alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Democratico della Sinistra nel collegio di Lecce, Brindisi e Taranto e successivamente, nel 1996, sempre con il simbolo del Partito dei Democratici di Sinistra – Ulivo nel collegio di Tricase, con il cambio della legge elettorale che riformulava i collegi. Ha ricoperto il ruolo di Deputato fino al 2001. In entrambe le legislature è stato membro della XIII Commissione all’agricoltura.

Granitica la sua amicizia con Massima D’Alema che aveva seguito nella scelta di abbandonare il Pd in aperta rottura con la cosiddetta ‘rottamazione’ renziana.

La politica regionale era stata un altro suo grande impegno. Nel 2015 fu eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Lecce per lista del Partito Democratico, risultando il secondo più suffragato di Puglia, non mancando di esprimere il suo disappunto per un mancato riconoscimento assessorile. Era consigliere regionale nell’attuale consiliatura.

Dal marzo 2017 era Presidente del Gruppo consiliare Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista.

I funerali

La camera ardente sarà allestita nella sala consiliare del Comune di Patù venerdì 18 novembre.

Il funerale si terrà sabato alle ore 15.00.