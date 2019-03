Antonio Megha sposa il Movimento Regione Salento: è il nuovo coordinatore cittadino per Neviano

Nuova nomina nel Movimento Regione Salento. Il gruppo rafforza la sua presenza sul territorio grazie all’ “acquisto” di Antonio Megha, figura storica della destra salentina, che diventa il nuovo coordinatore cittadino per Neviano. Antonio Megha, già Sindaco di Neviano e Consigliere provinciale, è oggi Vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Neviano.

“Sono veramente contento di iniziare questo mio nuovo percorso con il Movimento territoriale più attivo del Salento – commenta Megha – perché ritengo basilare dover ripartire proprio dai territori per vincere le battaglie contro un sistema che penalizza da sempre il sud, in modo particolare il Salento.

Ringrazio, per la fiducia accordatami, il direttivo e il Coordinatore Provinciale Gianluca Montinaro. Sono felicissimo di entrare nel MRS perché c’è il Presidente Paolo Pagliaro, persona leale e capace come pochi nel centrodestra, esempio di fulgido impegno, che da anni combatte in prima linea in difesa del nostro territorio; sono certo che insieme faremo grandi cose”.

“In questa fase di rilancio e riorganizzazione del Movimento Regione Salento – spiega il segretario provinciale Montinaro – con la sua esperienza e la sua passione unita alla competenza politica e alla sensibilità per i problemi del territorio, saprà sicuramente combattere con orgoglio tutte le nostre battaglie”.