“Il Pd torni tra la gente, basta social e comparsate in tv”. Lecce abbraccia Nicola Zingaretti

“Dite agli abitanti di questa bellissima città di riempire le piazze di gazebo, per distribuire i nostri programmi e i nostri volantini. Solo così, potremo vincere la battaglia della democrazia contro gli egoismi. Non ce la faremo se penseremo di entrare nel cuore della gente partecipando alle trasmissioni di Floris e di Vespa o attingendo a tutto l’armamentario di internet e dei social. Commetteremmo un grave errore, si vince solo stando nelle piazze, tra la gente”. È carico Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico nel giorno della sua visita nel capoluogo barocco che comincia, prima di tutto, con una passeggiata nel cuore del centro storico e si conclude con una conferenza all’Hotel Risorgimento, accanto a Carlo Salvemini, candidato sindaco del centrosinistra.

La sta girando in lungo e in largo l’Italia il successore di Matteo Renzi al punto, che ci scherza su, non ricorda tutte le tappe che ancora lo aspettano. “Non posso nasconderlo, abbiamo avuto difficoltà a costruire liste vincenti perché non è facile mettere in piedi squadre forti quando il vento soffia in maniera contraria. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo tanta voglia di combattere, dove combattere significa guardare negli occhi le persone e parlare“, ha dichiarato il Governatore del Lazio.

Zingaretti si lancia così in una disamina del momento storico che stiamo vivendo: “Gli italiani hanno paura e tanta incertezza, quando si ha paura si diventa fragili e se si è fragili passano con più facilità messaggi cattivi ed egoistici che certamente non risolvono i problemi, ma li inteprenano. La gente teme perché in Europa la ricchezza procapite è crollata e sono cresciute in maniera oscena le disuguaglianze. La risposta non sta nell’odio. La risposta è tutta nella politica buona”, ha concluso il segretario.