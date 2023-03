“Noi con Noi – Tradizione e Futuro”, pubblicato un volume del Centro Studi di Voce Nazionale

Un Viaggio intrapreso tra aderenti e sostenitori in un momento nel quale le radici e la visione della politica necessitano di cultura, idee e, soprattutto, operatività, è questa la finalità di “NOI CON NOI – Tradizione e Futuro – Conservatori e Riformatori”, una pubblicazione a opera del Centro Studi del Movimento Voce Nazionale e in distribuzione a partire da oggi

“Dalla giornata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, prende il via la diffusione del volume ‘NOI CON NOI – Tradizione e Futuro – Conservatori e Riformatori’, un viaggio che il Centro Studi della Segreteria Politica di Voce Nazionale ha inteso condividere con i propri aderenti e sostenitori in un momento nel quale le radici e la visione della politica necessitano di cultura, idee e fattiva operatività nel quadro di un’appartenenza al percorso storico dei conservatori e riformatori, assolutamente attuale ed estremamente innovativo in una visione del futuro”, afferma nel presentare il volume Claudio Puglielli, presidente di Voce Nazionale.

“È fuori discussione – prosegue – che la pessima politica, per altro continuativa nel tempo, posta in essere dalla sinistra ricalca, ogni giorno, la distorsione dei valori e dei temi sociali con l’intento di arrivare al potere con saccenza e arroganza.

Con questa pubblicazione, Voce Nazionale descrive e sottolinea, con dovizia di particolari, i passaggi determinanti la differente qualità di cultura e pensiero che intercorre tra i liberal-conservatori e riformatori in relazione alla sinistra che soprattutto nel periodo attuale semina presagi nefasti.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per contribuire alla realizzazione di questo volume – conclude – e rivolgere il mio più profondo apprezzamento all’On. Console Gianni Sabàto e al Vice Presidente di Voce Nazionale Mario Spagnolo che tanto si sono spesi per ottenere questo risultato”.

La pubblicazione potrà essere acquistata al costo di 20,00 euro, chiamando la Segreteria di Voce Nazionale al numero di telefono 349.5413128.