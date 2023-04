“Lecce Città Pubblica” e “Civica” si uniscono, costituito un gruppo consiliare unico al Comune di Lecce

Tempo di novità per quel che riguarda gli scranni di “Palazzo Carafa”.

Al Comune di Lecce, infatti, i gruppi consiliari di “Lecce Città Pubblica” e “Civica” hanno deciso di costituire un gruppo consiliare unico, in coerenza con il percorso avviato con la nascita della nuova Associazione, che circa due settimane fa ha eletto il nuovo coordinatore Giulio Casilli.

La comunicazione ufficiale è stata data al Presidente del Consiglio Comunale, da parte di Cosimo Murri dello Diago, capogruppo del nuovo gruppo consiliare.

“Il nuovo gruppo consiliare ha l’ambizione di riuscire a rappresentare nelle sedi istituzionali le istanze progressiste provenienti dalla società civile leccese, lavorando in stretta sinergia con la nuova Associazione, al fine di perseguire e promuovere in maniera più forte e incisiva l’idea di una città più giusta, inclusiva e sostenibile, anche dal punto di vista ambientale”, ha dichiarato il capogruppo Murri dello Diago.

I due gruppi consiliari hanno collaborato spesso in questi anni, sostenendo lealmente e attivamente l’operato della giunta Salvemini e contribuendo al raggiungimento di importanti risultati amministrativi.

“Vogliamo contribuire a rafforzare l’esperienza dell’amministrazione Salvemini attraverso la costituzione di una forza unica del civismo progressista leccese, che sia capace di interpretare al meglio, dentro e fuori Palazzo Carafa, le istanze di cambiamento provenienti dalle nostre concittadine e dai nostri concittadini”, ha affermato Murri dello Diago.

Il nuovo Gruppo consiliare

Il nuovo gruppo consiliare è composto da Cosimo Murri dello Diago (capogruppo), Sergio Della Giorgia, Natasha Mariano Mariano, Gabriele Molendini, Ernesto Mola, e esprime in giunta gli assessori Fabiana Cicirillo, Rita Miglietta e Silvia Miglietta.

“Sono stati raggiunti risultati importanti in questi anni – prosegue: dalla trasparenza amministrativa al risanamento del bilancio comunale, al generale e profondo processo di trasformazione in corso della nostra città, reso possibile dall’attrazione del più importante piano di investimenti che la città abbia mai visto. Riteniamo necessario, proprio nell’interesse della città, dare continuità all’esperienza di questi anni, affiancando a questo impegno l’ambizione di poter fare ancora di più e meglio per la nostra città, anche grazie al supporto delle tante persone che in queste settimane stanno manifestando sostegno e interesse per la nascita della nostra nuova Associazione. La costituzione del nuovo gruppo ci è parsa l’unica scelta possibile per coerenza e sintonia con il percorso intrapreso”.