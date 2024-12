Puglia Popolare, Gigi Valente nuovo commissario cittadino a Lecce

Si è conclusa con successo l’Assemblea Cittadina di Puglia Popolare, tenutasi nei giorni scorsi presso l’Hotel Hilton Garden Inn di Lecce. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del movimento, tra cui i vertici regionali e provinciali, e che ha segnato una tappa fondamentale per il futuro del partito nel capoluogo salentino.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’ufficializzazione della campagna adesioni per il 2024/2025 e, soprattutto, la nomina dei nuovi responsabili organizzativi. A guidare Puglia Popolare a Lecce sarà Gigi Valente nel ruolo di Commissario Cittadino, affiancato da Giorgio Leo come Vice Commissario e da Barbara Cafaro come Presidente Cittadina.

Nel corso dell’assemblea, è stata ribadita la ferma volontà di Puglia Popolare di rimanere saldamente ancorata alla maggioranza di centrodestra, a sostegno del sindaco Adriana Poli Bortone. Un impegno che, come sottolineato dai vertici regionali, ha portato il movimento a crescere in termini di adesioni e di rappresentatività sul territorio.

In vista delle prossime elezioni regionali, Puglia Popolare si prepara a scendere in campo con una squadra forte e coesa, schierando candidati di grande esperienza e competenza come Massimo Cassano a Bari, Carlo Laurora nella Bat e Luigi Mazzei nel Salento.

La consapevolezza di essere un punto di riferimento fondamentale per la coalizione di centrodestra ha reso Puglia Popolare, secondo quanto hanno affermato i vertici del partito, sempre più attrattiva. Come ha sottolineato il Sen. Massimo Cassano, “la nostra forza sta nella capacità di unire le persone e di offrire un progetto politico credibile e alternativo”.