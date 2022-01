Parco Rauccio e Zona Ingrosso, un tappeto di rifiuti tra degrado e inquinamento. La nota di Mrs

Una situazione insostenibile di degrado ambientale quella tra Parco Rauccio e Zona Ingrosso a Frigole. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di ogni tipo sta deturpando una dei siti naturalistici più importanti del Salento. L’allarme, al termine di un sopralluogo, viene lanciato da Giancarlo Capoccia, Coordinatore Cittadino-Lecce del Movimento Regione Salento, Maria Scardia del Dipartimento Tutela Ambientale del MRS, Giuseppe De Cuore, Dirigente Nucleo Tutela Ambientale e Protezione Civile Eco Federcaccia Lecce e da Giovanni Ciccarese, Presidente Provinciale Federcaccia Lecce.

Elettrodomestici, materiale di risulta di tipo edile, scarti di potatura, sacchi in plastica di colore nero di difficile quantificazione con all’interno materiale sconosciuto, parti di mobilia in legno, materiale plastico, pneumatici, lo scafo di una barca in vetroresina, vetro, fogli di fibra in amianto. Una vera e propria discarica a cielo aperto che inquina ambiente e territorio, frutto certamente dell’inciviltà di chi sporca sperando di farla franca ma anche di chi non riesce a controllare come dovrebbe.

Durante il sopralluogo è stato anche trovato un pozzo con il muro perimetrale della bocca d’apertura in condizioni fatiscenti e che non essendo chiuso crea un reale pericolo di caduta dall’alto.

“Il messaggio del Movimento Regione Salento Lecce – si scrive in una nota – è chiaro: le zone, segnalate con una lettera correlata da foto e geolocalizzazione dei siti all’Ufficio Ambiente e alla Polizia Locale di Lecce, sono oggetto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ed è opportuno che le istituzioni prendano in esame una pulizia integrale, anche con mezzi meccanici, di questi rifiuti che deturpano e inquinano l’ambiente”.