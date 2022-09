Caroppo, Di Mattina e Trevisi eletti in Parlamento. Resta a casa Teresa Bellanova

In Parlamento anche Andrea Caroppo, Toti Di Mattina e Tony Trevisi. Si aggiungono a Erio Congedo, Alessandro Colucci e Roberto Marti eletti con il maggioritario e Raffaele Fitto, Claudio Stefanazzi, Leonardo Donno e Mauro D’Attis nominati dai listini plurinominali del proporzionale. Niente da fare per Teresa Bellanova e Filomena D’Antini; Nessuna donna eletta in provincia di Lecce.

Conteggi conclusi, dunque, al termine delle elezioni del 25 settembre vinte da Giorgia Meloni e dalla coalizione di centrodestra. Calcoli resi complessi dal combinato disposto tra maggioritario e proporzionale (con i famosi listini) voluti dalla legge elettorale denominata Rosatellum.

Dopo i risultati giunti nella notte con lo spoglio dei voti, mancavano alcuni tasselli per completare il puzzle degli eletti. E alla fine il quadro è pronto. In Parlamento, come dicevamo, riescono ad entrare anche il forzista Andrea Caroppo, che lascerà l’Europarlamento di Bruxelles per trasferirsi a Roma per i prossimi 5 anni, Toti Di Mattina a capo della Lega nella città di Gallipoli, dove è alleato del sindaco dem Stefano Minerva per gli strani giochi della politica locale e il pentastellato Tony Trevisi, ex consigliere regionale e recentemente nella segreteria dell’ex ministro grillino Fraccaro.

Finita la partita per l’elezione dei parlamentari, inizia il toto nomine per il Governo. Certo il conferimento dell’incarico di formare l’Esecutivo alla Meloni da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, iniziano a circolare i primi nomi da indicare come Ministro della Repubblica. In pole position ci sarebbe un ruolo per Raffaele Fitto che era stato già Ministro degli Affari Regionali nel secondo Governo Berlusconi.