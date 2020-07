Lopalco candidato con Emiliano, l’ira di Forza Italia: “Ha fatto campagna elettorale con i 120 mila euro di tutti i pugliesi!”

«120mila euro non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi: la candidatura del prof. Lopalco nelle liste di Emiliano è l’ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato».

Non l’hanno presa certo bene in Forza Italia la notizia della probabile candidatura alle Regionali di quello che il Governatore nella prima settimana di marzo, in piena emergenza covid, aveva nominato quale responsabile del Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche.

«In un momento difficile abbiamo schierato al nostro fianco, al fianco dei pugliesi, uno dei massimi esperti italiani per la gestione dell’emergenza coronavirus l’esperienza del prof. Lopalco, eccellenza pugliese che torna da oggi a lavorare nella sua regione, ci darà un enorme aiuto ad implementare un sistema che protegga i cittadini e le cittadine da queste epidemie» con queste parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano lo aveva presentato ai pugliesi.

Il curriculum professionale di Lopalco non ha bisogno di presentazioni ma non sono pochi quelli che dichiarano di non aver gradito la scelta del professore di scendere in politica.

In una dura nota, il commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis e il vice commissario, il sen. Dario Damiani criticano la decisione che ritengono inopportuna.

«Il virologo ha avuto un prestigioso quanto oneroso incarico dalla Regione per affrontare l’emergenza Coronavirus, ma è sempre più chiaro che abbia utilizzato questa vetrina come trampolino di lancio per le elezioni regionali. Siamo convinti che questo “trampolino” lo porterà a fare un “tuffo di testa”, con una sonora bocciatura da parte dell’elettorato non solo per lui, ma anche per Emiliano: i pugliesi sono stanchi di veder sperperare soldi pubblici dal centrosinistra per gli interessi elettorali del presidente e dei suoi sodali».