“Riaggregarsi in uno spazio che va sempre più affollandosi”, prende il via in Puglia il percorso di “Politica Insieme”

Anche in Puglia prende il via il percorso del partito “Politica insieme”, un nuovo progetto di area cattolica (del quale è in corso il tesseramento che si chiuderà il 30 aprile), che prova a riaggregarsi uno spazio che va sempre più affollandosi.

E per farlo il Comitato Regionale della Puglia del nuovo soggetto politico, ha organizzato per la giornata di dopodomani, giovedì 15 aprile, con inizio alle ore 20.30, un dibattito in rete.

“Come uscire da una crisi non solo economica, ma anche della solidarietà e della speranza?”, è questa la domanda che animerà il confronto, che vedrà come prestigioso relatore, Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia di Scienze Sociali della Città del Vaticano, già Professore Ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna e già presidente dell’Agenzia per il terzo settore.

“La Politica deve tornare a svolgere un ruolo fondamentale per la rigenerazione della vita pubblica avanzando un nuovo modello di sviluppo inclusivo e solidale che, anche in riferimento alle prospettive indicate dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi di sviluppo, sia in grado di sconfiggere le povertà e risolvere la complessa equazione che tiene insieme impresa, produzione, lavoro, consumi”, dichiarano dal movimento.

All’incontro, in collegamento video, che rappresenterà l’avvio del progetto anche per la Puglia interverranno i coordinatori regionali di Insieme, Paola Baldassare e Mauro Minelli.

L’incontro sarà moderato da Roberto Lorusso, membro del coordinamento nazionale della comunicazione di “Politica Insieme”.

«In questa emergenza, è importante chiedersi se parlare di felicità pubblica sia una provocazione semantica o rappresenti una possibilità concreta – afferma Baldassare. “Politica Insieme”, ritiene che sia una strada percorribile alla luce di una ispirazione cristiana laicamente declinata, che punta a illuminare i valori della territorialità con “stili di vita” in grado di promuovere progetti sostenibili e non convenzionali, radicati nell’etica».

Mauro Minelli invita ad una riflessione sul futuro, ma anche su quanto abbiamo vissuto, «Sulle strade vuote, le finestre chiuse, lo smarrimento del non poter più contare come prima sui presìdi adibiti alla nostra sicurezza fisica. Tempo adeguato per cominciare a pensare persino alla pandemia delle comunità più deboli, quelle di altri paesi poveri e senza grandi prospettive di protezione. C’è bisogno di trovare spunti illuminati che parlino della stessa esperienza senza autoreferenzialità, e tracce sicure per aprire nuovi percorsi, nuovi modelli di sviluppo per il governo di un futuro migliore».

Insieme, il partito nuovo d’ispirazione cristiana, aperto a credenti e a non credenti, nasce all’insegna della «trasformazione socio economica» e «antropologica, di cui ha bisogno l’Italia», come da documento programmatico della sua assemblea costituente il 4 ottobre 2020, non a caso, festa di San Francesco.

