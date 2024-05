Delli Noci presenta le liste nel cinema Massimo. La sua risposta alla Poli

Dalla piazza al cinema, dal centrodestra al centrosinistra, per presentare le liste elettorali, sempre con tanta gente. Una chiamata alle armi quella dell’assessore regionale della Puglia che si posto alla testa di 4 liste nel sostegno al sindaco uscente Carlo Salvemini.

Alessandro Delli Noci si è mostrato come il dominus della situazione, ha riunito tutti i suoi e li ha incoraggiati fortemente ad essere tutti presenti con amici e parenti. Obiettivo quello di fornire alla città una dimostrazione di forza, per far capire che il vento non è cambiato e che lui non è uno dei tanti in questa cordata elettorale. Decisivo nel 2017, determinante nel 2019, protagonista assoluto oggi, con il piglio di chi sa il fatto suo.

Avanti Lecce, Coscienza civica, Noi Lecce e Sveglia, liste composte in gran parte da volti nuovi e da esponenti provenienti da tutte le cosiddette categorie sociali.

4 liste per 4 sfumature diverse di sensibilità politica, tutte riunite sotto le insegne dell’ormai non più giovanissimo esponente politico, che scalda i motori per lo sprint finale e per mostrarsi sempre più solido sulla scena politica della città.