La Puglia vota per le Primarie del centrosinistra, ecco dove votare in Salento

È oggi il giorno che segnerà il destino del centrosinistra pugliese, in vista delle prossime elezioni regionali ormai alle porte. Sono tanti i comuni in Salento ed in tutta la Puglia dove sarà possibile votare per le Primarie del Centrosinistra e scegliere il candidato per la primavera 2020.

A contendersi il podio sono, oltre all’attuale presidente Michele Emiliano, saranno Fabiano Amati, Leonardo Palmisano e la ex assessore Elena Gentile. Già nel corso della serata di oggi si saprà a chi toccherà l’arduo compito di rappresentare una coalizione che, a livello nazionale, ormai arranca contro un centrodestra sempre più forte e più compatto.

Solo i voti, dunque, potranno indicare il candidato più adeguato alla prossima tornata elettorale. Se avete intenzione di esprimere la vostra preferenza ma non l’avete ancora fatto, ecco dove si vota in Salento. (clicca qui per dove votare nelle altre province)

Dove votare in Salento

Acquarica del Capo (Vota a PRESICCE) Alessano Sede PD- Via Vittorio Emanuele Alezio Via Roma n.4 Alliste Sala Consiliare-Piazza Municipio Andrano Sede PD- Piazza Maria SS delle Grazie Aradeo Muncipio Arnesano Cantiere delle Idee- Piazza Paisiello Bagnolo del Salento Sede PD- Piazza San Giorgio Botrugno Vicolo Armando Coppone Calimera Via Montinari 8 Campi Salentina Sala Ex Gal Cannole e Palmariggi Sede PD – Via XXIV Maggio,1 Caprarica di Lecce Auditorium Comunale-Largo San Marco Carmiano Via Roma, 114 Carpignano Salentino Sede PD-Piazza Duca D’Aosta Casarano Sede PD- Via Padova Castrì Sala Tabacchine Castrignano dei Greci Palazzo Baronale Castrignano del Capo Via Vittorio Emanuele 3 Castro Via Belvedere, 11 Cavallino Casina Vernazza – Via Lizzanello Collepasso Sede PD-Piazzetta Margherita 13 Copertino Sede PD Corigliano d’Otranto Sede PD- Via Dante Alighieri 13 Corsano Auditorium Cursi Palazzo De Donno Cutrofiano Scuderie Palazzo Filomarini-P.Municipio Diso – Marittima Marittima Via Roma ,28 Gagliano del Capo Centro Polivalente Monteduro Galatina/Noha Palazzo Cultura Galatone/Seclì Comitato Primarie-Via Roma 65 Gallipoli Hotel Jolly Park (via Lecce 2) Giuggianello Sala Polivalente Comune-Piazza Degli eroi Giurdignano (Vota a UGGIANO) Guagnano Via Provinciale 214 Lecce Hotel Tiziano Lequile Piazza San Vito Leverano Sede PD- Via Caracciolo Lizzanello e Merine Sede PD-Via De Gasperi Maglie Sede PD- Circolo Via Orfanotrofio Martano Sede PD Martignano Sede PD-Piazza Della Repubblica

Matino Piazza Municipio 1 Melendugno Sala Convegni-Via San Giovanni,1 Melissano via Mazzini Melpignano Convento Degli Agostiniani Miggiano Teatro comunale Minervino (Vota a Poggiardo) Monteroni Saletta della Legalita (dietro casa dello studente) Montesano Via San Donato-Ex sede comune Morciano Via Degli Eroi 3 Morciano Barbarano Piazza San Lorenzo,3 Muro Leccese Palazzo del Principe- Piazza del Popolo Nardò Chiostro dei Carmelitani Neviano Via Principe di Napoli,24 (piazza caduti) Nociglia Palazzo Baronale-Via Roma 1 Noha (Vota a galatina) Novoli Sede PD- Piazza Regina Margherita Ortelle (Vota a SPONGANO) Otranto Atrio della Casa Municipale Parabita Atro Palazzo Comunale Patù Via Solferino 3- piazza Poggiardo Minervino Palazzo della cultura -piazza Umberto 1 Porto Cesareo Proloco -Via Silvio Pellico Presicce/Acquarica Sala convegni-Piazza del Popolo Racale Sala Consiliare -Via Fiumi Marina 5 Ruffano Largo D’Annunzio, 9 Salice Salentino Sede PD Salve Sala Convegni Salve (Ruggiano) Ex Palestra San Cassian ex Minimarket Via Unità d’Italia San Cesario Sede PD-Via Angelo Russo San Donato Via Roma 40 San Pietro in Lama (Vota a LEQUILE) Sanarica Sede PD- Via Piave 8 Sannicola Sede PD- Piazza Della Repubblica,15 Santa Cesarea Piazza IV Novembre-Vitgliano Scorrano (Vota a Maglie) Seclì (Vota a GALATONE) Sogliano Cavour Sede PD-Piazza Della Repubblica Soleto Ex scuola elementare-Largo Osanna Specchia Sede PD Spongano/Ortelle Centro agg. giovanile via pio XII Squinzano Aula Consigliare-Via Matteotti Sternatia Sala consigliare -Via B.Ancora